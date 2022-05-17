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超商獨家！迪士尼「4款限量周邊」　米奇小風扇、維尼隨行扇超可愛

▲▼迪士尼4款周邊。（圖／7-11提供）

▲7-11獨家開賣迪士尼4款限量周邊，3款迪士尼呆萌渦流DC扇一定要收藏。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

呼叫迪士尼粉絲！就有超商即將開賣「限量4款迪士尼周邊」，超萌米奇小風扇一定要收，低噪音、可調3段風速，擺在家裡完全療癒到不行，另外還有可隨身攜帶的維尼隨行扇，一樣有3段風速，掛在脖子上超可愛，為讓粉絲快速收藏，還有限時2天加價購，直接把周邊帶回家。

7-11將於5/25起推出「迪士尼涼夏風扇集點送／門市快閃購」，首推「迪士尼呆萌渦流DC扇」，共有米奇、維尼和唐老鴨3種設計，低噪音運行，可無線、插電使用，充電後可連續使用5小時，且還有3段風速可360度調整。

▲▼迪士尼4款周邊。（圖／7-11提供）

▲迪士尼呆萌渦流DC扇有3段風速，還能360度調整方向。

▲▼迪士尼4款周邊。（圖／7-11提供）

▲維尼耳邊風隨行扇也可調整3段風速。

另外還有掛頸設計的「維尼耳邊風隨行扇」，以招牌維尼黃色、咖啡色為設計，機身十分輕巧，擁有3段風速，角度可調好凹折，炎夏一定要擁有；為讓粉絲快速收藏所有周邊，7-11將於5/25下午3點起至5/26止推出「門市快閃購」，消費不限金額，結帳時報手機號碼就可直接加購。

IKEA針對會員推出新活動，即日起至7／31止，只要加入IKEA LINE官方帳號，並升級數位宜家卡參加集點活動，每天「不限金額消費」可獲得1點，3款限量萌禮全部很有看頭，包含集滿2點就能兌換的「IKEA黃色購物袋造型零錢包」，將經典IKEA購物袋縮小，搭配藍黃配色與IKEA標誌刺繡提把，還有貼心吊鍊設計能掛在包包上當小掛飾。

▲IKEA鯊鯊悠遊卡 。（圖／業者提供）

▲IKEA黃色購物袋變身超可愛迷你零錢包。（圖／IKEA提供，下同）

▲IKEA鯊鯊悠遊卡 。（圖／業者提供）

▲IKEA獨家設計3D立體鯊魚悠遊卡，掛在包包上超吸睛。

集滿3點則能換到造型零錢包，加上因疫情特別設計的「IKEA獨家設計卡片噴霧瓶」，噴霧瓶上印有可愛有活力的IKEA人氣小熊，還有掛鉤設計方便隨身攜帶，想到時噴一噴，清潔雙手好容易。集滿5點就能將全3款萌禮一起帶回家，除了上述2款之外，還有人氣BLÅHAJ鯊魚等比縮小的「IKEA獨家設計3D立體鯊魚悠遊卡」。

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