超商獨賣「白沙屯媽祖紀念袋」！送最高666元隨取卡　星巴克買1送1

▲7-11獨家開賣「白沙屯媽祖隨取卡進香紀念袋」，最高有機會獲得666元面額的隨取卡，且紀念袋經過爐祈福儀式，能保平安。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

年度最大宗教盛事白沙屯媽祖徒步進香將於本週起駕，就有超商宣布，將於5/18起獨家開賣「白沙屯媽祖隨取卡進香紀念袋」，隨袋附贈「白沙屯媽祖隨取卡」，最高有機會獲得666元面額，還有價值超過600元的餅乾、糖果、飲料以及品牌折價券，喝星巴克黑咖啡還可享買1送1。

7-11就搶先在5/18起獨家開賣「白沙屯媽祖隨取卡進香紀念袋」，紀念袋採用轎班人的「勇字黃甲」為設計，意味勇往直前，且袋內還附贈「白沙屯媽祖隨取卡」，可隨機獲得300/400/666元其中1款面額。

▲隨袋附贈多款零食、飲料、糖果以及品牌折價券。



除了附贈隨取卡之外，袋內還有多款餅乾、糖果和飲料，再加碼品牌折價券，包括CITY PEARL黑糖珍珠撞奶買1送1優惠券、CITY TEA四季春青茶買1送1優惠券、星巴克黑咖啡系列好友分享優惠1張、Mister Donut買6送4以及21世紀風味館-21香草烤雞+蜂蜜綠茶2杯優惠組合價350元。

▲迷客夏夏季限定「阿文鮮梅系列」回來了。（圖／迷客夏提供，下同）

連6年深受鐵粉喜愛的「迷客夏阿文鮮梅系列」終於回來了，選用來自台南梅嶺並以古法釀造的梅露，搭配清新茉莉原淬綠茶，每一口都清爽好喝，今年更推出全新「阿文檸7」，是以梅露搭配經典七喜、茉莉綠茶組合，還放了新鮮檸檬片，夏天喝肯定超過癮，即日起正式登場，售完為止。

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▲迷客夏「阿文鮮梅系列」今年還有氣泡版。