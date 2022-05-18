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經濟部推寫計畫拿行銷補助　綠委：徒勞無功「應該直接補現金」

▲▼民進黨立委鍾佳濱、許智傑、郭國文今天舉行「助小吃店度小月，直接補助最迅速」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民進黨立委郭國文、鍾佳濱、許智傑舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

經濟部為減緩餐飲業受疫情影響衝擊，本月16日宣布開辦「餐飲業行銷補助」，對此，民進黨立委鍾佳濱18日舉行記者會呼籲，應該記取去年推動導入行動支付補助「徒勞無功」的教訓，直接給予小微店家現金補助，因為小店家面臨物價上揚、來客減少等壓力，急需「及時投藥」；經濟部官員與會回應，推出行銷補助是為了協助餐飲店家轉型，與疫情共存。

民進黨立委鍾佳濱、許智傑、郭國文今天舉行「助小吃店度小月，直接補助最迅速」記者會。鍾佳濱會中分析，這次受到疫情衝擊的餐飲業需要「救急」，但經濟部宣布的行銷補助方案初步規劃僅執行到6月15日，短短1個月內就要執行完畢，此外，去年推出「小規模營業人導入行動支付補助」振興計畫，從去年11月執行到今年2月，卻因為規則太複雜導致「徒勞無功」，僅增加3234家、1.6％，呼籲應該直接補助免開統一發票的小店家，才能讓民眾迅速有感。

許智傑舉例，經濟部去年推出「好食券」政策，很多民眾到百貨公司就消費掉一半了，夜市和市場攤販僅分到0.64％，而現在推出的餐飲行銷補助亦難以幫助到缺乏行銷資源的小店家，因為小攤商不可能花4萬元的行銷費用，再向經濟部申請2萬元的補助。他提醒，應該簡化申請規則、直接補助店家，才能照顧到需要被照顧的人。

郭國文補充，如同變種病毒Omicron如果沒有及時投藥，可能會變中重症、狀況惡化更嚴重，現在經濟部提出餐飲業行銷補助方案，因申請規則複雜、需要另投入行銷預算，可能讓小店家為之卻步，呼籲政府應該直接用現金補貼商家，以及受到疫情、通膨壓力雙面夾殺的產業。

對於立委建議，經濟部商業司科長曾芷筠會中回應，經濟部希望在疫情中協助店家度過疫情，去年推出救急的紓困方案，但今年疫情狀況不同，政策朝向與疫情共存，因此推出行銷補助，希望能夠協助餐飲店家轉型、維持一定客流量並以優惠吸引顧客上門。她說，會把這些建議帶回去與行政院討論。

不過，郭國文說，今天不是行銷不促銷的問題，而是疫情大環境加上通膨，讓小店家經營困難，此時提出行銷補助方案效果有限，不如就直接給予補助；鍾佳濱表示，應該要「大小分流」，讓有規模的營業人提出行銷計畫，但小微店家承受物價上揚、來客減少、消費額減少等壓力，呼籲經濟部應該記取電子支付開拓不易的政策，用簡政便民的思維「及時投藥」提供直接補助。

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