陪孩子居隔不理賠　郭國文砲轟金管會放水卸責：把鍋推給家長扛

▲郭國文今天舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

本土確診人數飆高，業者緊急將防疫保單下架、改版，遭民眾投訴拒保或不予續保。民進黨立委郭國文17日舉行記者會痛批，金管會日前稱家長「自願陪同隔離」不在理賠範圍，明顯是放水、卸責，把鍋推給家長扛；對此，金管會保險局產險監理組長陳清源會中堅稱，保單條款是正面表列，若是基於照顧小孩申請「請假證明」，與《傳染病防治法》規範的隔離定義不同。

金管會日前針對家長陪同小孩隔離一事解釋，若小孩本人確診，家長陪同隔離，取得衛生主管機關開立的隔離通知單就可以賠；但若是小孩未確診，因「同學確診」而需要隔離，此時家長自願陪同隔離，就不在理賠範圍中。

不過，郭國文今天舉行「家長陪同不理賠？金管會創「自願隔離」打臉疾管署，政府應統一口徑！」記者會批評，多家防疫保單契約都明定，只要符合《傳染病防治法》第3條的規範，且因第48條進行隔離，就符合賠償條件，排外條款也未排除「陪同隔離」，為什麼金管會能跨越衛福部來詮釋非主責的法條？金管會為了讓陪同隔離不用理賠，一再地公開挑戰疾管署的指令，卻不見疾管署有所回應，放著讓兩部會的矛盾擴大。

郭國文表示，金管會所謂的「自願隔離」明顯是在卸責，將鍋推給家長扛，《傳染病防治法》具強制力，未成年被隔離者又需照顧，才讓家長被「強制隔離」，金管會不只跨部會解讀法條，竟然還以疾管署的政策QA來駁回引述法律的隔離通知單，辯稱家長是「自願隔離」。他痛批，金管會自失立場，沒有落實契約精神，有「放水」的嫌疑。

對此，陳清源會中代表保險局發言說，今天開立「隔離證明」可能有不同用途，保單條款是正面表列，要在正面表列的範圍之內看它有沒有除外，據金管會了解，各地衛生主管機關可能基於家長需要照顧小孩等理由，向相關機關申請「居家隔離」的通知書，這樣就與《傳染病防治法》規範的隔離定義是不一樣的，「金管會在解釋上也是要探究本意，回到契約的精神」。

不過，衛福部疾管署急性傳染病組科長林瓊芳當場「打臉」金管會說法表示，居家隔離通知書的性質並非隔離證明，而是行政處分，如果違反居家隔離相關規定就要受處罰，疾管署只有開立一種「居家隔離通知書」，沒有證明書，行政處分就是基於風險開立的，不會有第二種，也不會有所謂「請假證明」，原則上都是基於疫調或風險評估的結果。

最後，郭國文呼籲，金管會不要變成保單之亂的亂源，也不要造成未來訴訟亂象，呼籲應重新思考「自願隔離」的解釋。