「PP石墨烯」愛心送暖保護信眾　一起和白沙屯媽祖快樂出航

【企劃特輯】

白沙屯媽祖520即將「開跑」，據統計已經吸引近十萬名廣大信眾報名參與，連網路高人氣直播主「二星兄弟」也受到感召，在「大老闆聯盟」的電視節目上介紹商品，創下爆量驚人佳績，可說是人氣「紅不讓」；而獨家與白沙屯媽祖取得聯名的「PP石墨烯」品牌，業者也在今日上午於苗栗拱天宮捐贈一千組的腰夾及護膝，愛心不落人後，希望可以保護信眾在進香的過程當中避免受到運動傷害！

「PP石墨烯」從事公益一向不遺餘力，繼之前對醫護人員送出「二代塑崩褲+」施以援手，而獲得廣大網友一致好評，這一次針對白沙屯媽祖進香活動再發善願，希望所有一起參與的信眾都能一路平平安安！

▲業者到拱天宮擲筊獲得白沙屯媽祖聯名同意。【白沙屯腰夾優惠組】

超能石墨烯Ｘ彈力磁石條 加速腰腹脂肪代謝 全新2.0版效果更全面

醫療級石墨烯腰夾可以帶來的遠紅外線共振、提升循環代謝外，降低發炎疼痛、減緩婦科問題，應用治療的效果非常優異廣泛；加速腰腹部的脂肪消耗代謝，使用4~12周的患者，腰圍平均縮小了三吋，針對腰腹部肥胖者，有很好的減重瘦身效果。

另外，業者還設計了「彈力磁石條」，是針對22種腰腹疾病量身打造，透過對應腰部穴位加壓後與石墨烯效果加乘，會產生高能量微電流釋放負離子，達到針灸電療、舒緩腰部的效果，對腰部痠痛、脊椎不適的部位有很好的改善效果；對長時間繞境的信眾腰部再多了一層保護，堪稱「腰夾界超強神器」！

▲石墨烯遠紅外線共振、提升循環代謝外，加上對腰部穴位加壓的「彈力磁石條」堪稱腰夾界超強神器。【白沙屯護膝優惠組】

▲PP石墨烯腰夾擁有多種功能，讓藝人高群、貝蒂、趙心妍都相當推薦。【東森購物特惠組】

「石墨烯護膝」榮獲第一等級醫療器材許可證 全方位保護 減少關節負擔

傳統護膝只能支撐關節，但透過台灣高科技紡織技術將石墨烯導入置紗線，製作成身體護具，這種新型的石墨烯護膝，包覆性強但舒適不緊繃，延展性佳輕便好穿戴，除了提供關節穩固的支撐及穩定性，透過石墨烯成分，與皮膚接觸後可產生遠紅外線，讓關節能適當的保溫蓄熱、幫助循環，減輕行走、運動時的負擔，且通過衛福部第一等級醫療器材許可證，對於需要長時間步行、快走的活動，有非常好的保護效果。

「白沙屯媽祖」指定款哪裡買？

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