業者力挺醫護人員！免費送石墨烯塑崩褲+　網淚：看見人性溫暖

▲「PP石墨烯」代言人吳淡如參與公益不遺餘力，圖為去年捐購物資給新北市政府消防局。（圖／資料照）

【企劃特輯】

近期新冠肺炎確診人數激增，最辛苦的就是守在第一線的醫護人員，還有因為疫情而需要居家隔離的民眾也影響到生活。「PP石墨烯」特別情義相挺，即日起至5/20每日上午10點和晚上8點，各送出10件「PP石墨烯二代塑崩褲+」，回饋辛苦的醫護人員和居家隔離的民眾。

沒想到活動首日官方FB粉絲團一開放，反應超熱烈，吸引不少符合資格的民眾前來登記，也吸引廣大網友留言加油打氣，直呼「好想要一件」、「好有意義的活動」、「PP石墨烯真的是良心企業」，「令人"揪甘心"」等感人回應！

詳情請見PP石墨烯醫療級粉絲專頁：https://www.facebook.com/ppwebtw

報名連結：https://forms.gle/hQK1mhHeCq9vgS428

▲「PP石墨烯」情義相挺，即日起至5/20送出「PP石墨烯塑崩褲+」，回饋辛苦的醫護人員和居家隔離的民眾。【官網優惠組】

「第二代石墨烯塑崩褲+」 燃脂降肉超有感

由兩大天后吳淡如和林美秀共同代言的「PP石墨烯塑崩褲」，業者在去年推出的第一代成功將高端科技、醫療產業使用的「石墨烯」材質導入褲子，短短半年就大賣了三十萬件；今年發布上市的第二代「PP石墨烯塑崩褲+」，除了保有石墨烯的材質外，還有類醫美的「微整」效果，解決女性五大身材痛點，用精密的科技演算法，把紡織品當科技品設計，讓五大部位的塑型力提高三~五倍，一般仿冒品根本學不來。





▲第二代「PP石墨烯塑崩褲+」，解決女性五大身材痛點。 【momo購物特惠組】

「科技特殊織品面料」透氣舒爽 提升循環代謝力

第二代「PP石墨烯塑崩褲+」使用最新科技的特殊織品面料、最薄卻最堅硬的奈米材料，可以隨著溫度調節導熱率，在10度低溫時導熱率低，穿起來保暖蓄熱，30度高溫時則啟動散熱功能，讓每天在高溫下工作久站的醫護人員穿上它能夠透氣舒爽，更利用石墨烯釋放高達93%放射率的遠紅外線，能達到調理身體循環、減緩關節疼痛，舒緩長時工作的不適，也讓無法外出運動的居家隔離民眾，提升循環代謝力，達到有如運動的效果。



▲許多民眾在粉專上留言，為醫護人員們加油打氣！（圖／PP 醫療級石墨烯FB粉絲團提供）

「限時活動」機會難得 把握有限名額不要錯過

反應超熱烈的「PP石墨烯二代塑崩褲+」限時活動，時間為即日起至5/20上午10點和晚上8點兩個時段，各送出10件「PP石墨烯二代塑崩褲+」。只要符合資格並成為PP石墨烯醫療級粉專之粉絲，就能進入活動網站填寫資料報名，就有機會免費獲得，讓醫護和居隔民眾在家能輕鬆運動，讓下半身身形更好。也歡迎民眾在粉專上留言，一起為醫護人員們加油打氣喔！

五種新科技「第二代石墨烯塑崩褲+」哪裡買?

●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7JK

●momo購物特惠組：https://chshop.work/BL2ew

●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store

●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL

●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

●客服專線：0800-520-367

●報名連結：https://forms.gle/hQK1mhHeCq9vgS428

https://youtu.be/o2E250EKPMg