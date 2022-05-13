史上首次！科學家成功用「月球土壤」種出植物　畫面曝光

▲本次實驗使用之月球土壤，部分來自1972年的阿波羅17號任務。（圖／翻攝自維基百科）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

科學家一直想在其他星球建立人類的生存國度，而與地球相似的月球，一直是許多人心中的夢想。近期有科學家成功使用月球土壤，首度種出植物，這不僅寫下歷史，更是人類太空生存的一大里程碑。

▲專家成功使用月球土壤種出植物。（圖／路透社）

綜合外媒報導，發表於《通信生物學》最新一期雜誌的研究報告中，科學家將美國阿波羅登月任務期間，蒐集而來的月球風化層土壤用於種植「擬南芥」（Arabidopsis thaliana）又稱阿拉伯芥，結果大成功！皆成功發了芽且處於持續成長狀態。研究員安娜（Anna-Lisa Paul）表示，「植物幫助確定，從月球帶回的土壤樣本不含有病原體，或其他會危害陸地生命的未知成分。」





▲使用月球土壤種出的植物成功長大。（圖／路透社）

雖然植物們超出專家預期的成功發芽成長，但和種植於地球土壤中的對照組相比，使用月球土壤種植的植物成長速度較為緩慢，且體型也較小。研究員盼未來能推動相關研究，讓月球土也能種出漂亮的植物，使人類在太空生存領域中更進一步。

而對此狀況，NASA生物學家莎米拉（Sharmila Bhattacharya）樂觀表示，「任何事物的增長，都意味著我們有一個非常好的起點！現在的問題是我們該如何優化及改進。」