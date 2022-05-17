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奇美博物館「我的大豐收」兒童夏令營　獨一無二創作之旅展

▲奇美博物館備受喜愛的兒童夏令營又來了！特別以館藏超人氣畫作〈豐收〉為主題推出全新企劃，讓孩子在短短3個小時體驗一場藝術大豐收。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美博物館備受喜愛的兒童夏令營又來了！特別以館藏超人氣畫作〈豐收〉為主題推出全新企劃，讓孩子在短短3個小時體驗一場藝術大豐收。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇美博物館備受喜愛的兒童夏令營又來了！今年適逢博物館30週年慶，特別以館藏超人氣畫作〈豐收〉為主題推出全新企劃，不但首度公開畫作尋寶祕笈，還有豐富的藝術創作體驗，更透過展廳互動導覽培養孩子的藝術鑑賞能力，讓孩子在短短3個小時體驗一場藝術大豐收！

▲奇美博物館備受喜愛的兒童夏令營又來了！特別以館藏超人氣畫作〈豐收〉為主題推出全新企劃，讓孩子在短短3個小時體驗一場藝術大豐收。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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奇美博物館每回推出暑期活動皆引發熱烈迴響，今年暑假館方再度精心規劃兒童夏令營，以〈豐收〉畫作為主題，推出藝術體驗營隊，內容涵蓋「畫作尋寶、藝術創作、展廳互動」三大活動。

▲奇美博物館備受喜愛的兒童夏令營又來了！特別以館藏超人氣畫作〈豐收〉為主題推出全新企劃，讓孩子在短短3個小時體驗一場藝術大豐收。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「畫作尋寶」搭配博物館首度推出的體驗式互動童書《我的大豐收─畫作尋寶祕笈》進行；本書以〈豐收〉為題材，帶領孩子用深入淺出的方式看懂畫作的九大面向，從畫家的簽名、畫家是誰，到畫作的色彩、構圖、繪畫技巧、畫布材質、作品經歷等全部揭密，書中結合視覺、聽覺、觸覺等美感體驗，培養兒童對於藝術的興趣，激發美感創造力。

有了對畫作全方位的基礎認識後，接著進入「藝術創作」，此活動於 7、8月分別規劃了不同內容，7月「造型拓印奇幻之旅」以農作物為靈感，運用橡膠板的排列組合認識構圖的多樣性，並透過拓印技巧學習調墨變化，創作獨一無二的「豐收」作品；8月「光與色彩魔法之旅」將觀察生活中常見的水果之美，描繪水果各種切面的果肉纖維，透過剪裁、黏貼並結合光與色彩的魔法，打造天馬行空的繽紛作品。

▲奇美博物館備受喜愛的兒童夏令營又來了！特別以館藏超人氣畫作〈豐收〉為主題推出全新企劃，讓孩子在短短3個小時體驗一場藝術大豐收。（圖／記者林悅翻攝，下同）

最後「展廳互動」的部分，則是針對孩童特別設計的藝術鑑賞實務。由博物館館員帶著小朋友直接到展廳進行互動導覽，真實感受與藝術零距離的美感體驗，透過遊戲的方式引領學員了解畫作該怎麼看，輕鬆掌握賞畫祕訣。整個夏令營內容豐富扎實，讓孩童自然而然獲得藝術基礎知識，開啟多面向的藝術視野，度過一個難忘的豐收之旅。

▲奇美博物館備受喜愛的兒童夏令營又來了！特別以館藏超人氣畫作〈豐收〉為主題推出全新企劃，讓孩子在短短3個小時體驗一場藝術大豐收。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美博物館表示，本館長年推廣「看得懂的藝術」，此次舉辦的兒童夏令營同樣傳承此精神，希望讓藝術輕鬆融入大小朋友的日常生活中，特別是在此刻與疫情共存的大環境下，更期盼藝術可以成為撫慰人心的力量。

▲奇美博物館備受喜愛的兒童夏令營又來了！特別以館藏超人氣畫作〈豐收〉為主題推出全新企劃，讓孩子在短短3個小時體驗一場藝術大豐收。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美博物館「我的大豐收」兒童夏令營將於7、8月每週四下午13:30至16:30登場，主要對象為國小一至四年級學生，每場上限15位，每位兒童可由1位成人陪同。營隊內含3小時活動、《我的大豐收─畫作尋寶祕笈》專書、創作材料包與奇美博物館門票2張，5/17至6/19限期推出早鳥優惠，詳情請上官網：www.chimeimuseum.org。

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