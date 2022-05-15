2歲男童確診高燒亡！兒科醫揭「致命體溫」：超過趕快送急診

▲基隆2歲男童確診高燒身亡。（圖／記者郭世賢攝）



記者柯振中／綜合報導

基隆年僅2歲的林姓男童13日晚間確診高燒，送醫搶救仍不幸身亡，引起社會關注。對此，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學呼籲，一般兒童發燒，很少超過41度，如果真的超過，一律當成疑似重症看待，必須立刻帶到急診室來。

林姓男童發燒後，家人立刻帶到衛福部基隆醫院求診，經過小而感染科醫師判斷，懷疑是病毒性腦炎，建議進行轉院，但多間醫院病床滿床，沒辦法收治，最後在衛生局的幫助下，轉送到台北榮總就醫。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞初步了解，男童12日快篩陽性，出現咳嗽、流鼻水及鼻塞等症狀，當天下午前往部立基隆醫院看診，體溫、血氧濃度都在正常範圍，因此醫師PCR採檢後開了處方藥，就讓男童回家休息。

隔天結果出爐，男童陽性確診新冠肺炎，晚間病情惡化，出現發燒、抽搐的症狀，儘管轉送北榮的過程中有給予點滴、抗生素、抗抽搐藥物，到院搶救7小時仍不幸身亡。

▼羅一鈞表示，男童12日快篩陽性，有咳嗽、流鼻水等症狀，13日PCR結果出爐，確診新冠肺炎。（圖／指揮中心提供）



對此，謝宗學表示，兒童高燒的重點不在於絕對體溫的高低，而是要觀察藥物退燒後，活動力、精神、食慾是否有明顯改善，若沒改善表示病情嚴重，但這項觀察原則只適用於「發燒體溫小於41度的兒童」。

謝宗學說，只要兒童體溫大於等於41度，一律要當成疑似重症看待，需要立刻帶到小而急診醫院看診。之所以會如此，謝宗學解釋，幼兒體溫調節中樞不成熟，感染後容易高燒，但很少超過41度，若超過這個溫度，可能是併發腦炎或敗血症。

謝宗學也說，依據過往的經驗，除了嚴重的中暑以外，兒童體溫只要超過42度，幾乎都是嚴重性腦炎造成，腦部的體溫調節中樞遭病毒破壞，才可能出現這麼離譜的數字。

▼謝宗學說，只要兒童體溫大於等於41度，一律要當成疑似重症看待，必須立刻送急診。（示意圖／記者李毓康攝）



謝宗學指出，兒童感染任何病毒，都可能導致病毒順著血液進入腦部，進而造成腦炎，特別是年紀小的幼童，發生的機率、疾病的嚴重性隨年齡愈小而增加，5歲以下的幼童較容易出現嚴重腦炎，且「很難有事前預防的手段」。

謝宗學提到，若病毒通過不成熟的血腦屏障進入腦部，將很難逆轉結局，因為腦細胞不會再生，破壞了就是破壞了，因此嚴重急性腦炎的預後（醫學名詞，根據病人當前狀況來推估未來經過治療後可能的結果）很差，不是快速死亡，就是留下神經學後遺症，很少能完全康復。

因此，謝宗學建議，家中若有未滿5歲的幼童，預防嚴重性腦炎的唯一方法是減少感染機率，大流行期間要避免帶未滿5歲的孩子參加不必要的社交活動、出入人潮擁擠的公共場所，同住的大人也要克制、減少社交活動，時刻自我提醒，家中還有無法接種疫苗的幼童，「大人染病常是小感冒，但絕對不代表家中幼童染病後不會變成重症！」

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