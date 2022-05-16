疫情嚴峻小孩在家時間多　專家提醒特別注意「隱藏危險因素」

▲跌墜落、壓砸傷、燒燙傷、異物梗塞、中毒是兒童常見的居家意外傷害。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

依據衛福部統計資料顯示，「事故傷害」是造成兒少死亡的首要原因：除車禍與溺水，也包含跌墜落、壓砸傷、燒燙傷、異物梗塞、中毒等居家意外事故；南投縣衛生局指出，隨著疫情嚴峻，孩子待在家中時間變多，家長們陪伴孩子時更要注意居家環境中隱藏的危險因素，若家長們警覺性不足，往往一不小心就發生令人遺憾的意外。

5月15日兒童安全日剛過，而埔里鎮和南投市在去年12月和今年4月的半年間，就分別發生一起兒童墜樓意外，釀1死1傷慘劇，也讓家長哀慟不已；一位縣民劉小姐也回憶10多年前，兒子剛滿3歲那年的某個週六，全家在睡午覺，先生醒來突然看見，兒子竟攀在窗戶邊將紗窗推開一半，趕緊衝去抱住兒子，嚇出一身冷汗，餘悸猶存地表示：「沒經歷過，你不會知道那種震撼！」

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▲南投縣政府呼籲家長別輕忽孩子的居家安全。（圖／南投縣政府提供）

為提醒家長們應隨時注意，讓孩子遠離危險，縣府衛生局結合常見的兒童居家意外事故，製作「居家安全照顧好，兒童事故傷害少」宣導海報、提供清楚的預防方法，家長可至社群網站（https://reurl.cc/MZv6bW）下載使用。

衛生局長陳南松呼籲家中有兒童的民眾，可以運用國民健康署的「兒童居家安全環境檢視手冊」，從裡到外一一檢視，為孩子打造安全成長的居家環境，保護好自己的心肝寶貝。