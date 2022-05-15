屏東+1299！5月以來確診人數以21~30歲佔2成最多

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(15)日新增1299本土病例，明(16)日開始，配合中央政策，將開放特定對象第一次追加劑滿5個月，可施打第四劑，施打服務院所資訊，民眾可上衛生局官網查詢及逕洽各合約院所。另65歲以上民眾於5月底前施打疫苗，提供500元獎勵。

衛生局表示，16日起，65歲以上長者、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，第一次追加劑滿5個月，即可施打第四劑，可選擇接種半劑莫德納、高端。

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▲圖為大型篩檢站幫民眾採檢的情況。（圖／記者湯興漢攝）

衛生局指出，縣內昨(14)日33家衛生所兒童疫苗共施打2151人，6-11歲總人口數34659人，已施打人數11869人，施打率34.2%。目前屏縣疫苗覆蓋率，依戶籍地總人口數算，第一劑83.98%，第二劑76.69%，追加劑（第三劑）58.82%。

另自5/1到5/14確診個案年齡層分布，10歲以下12%，11~20歲12%，21~30歲20%，31~40歲17%，41~50歲14%，51~64歲16%，>65歲9%。

縣府統計截至5月15日，居家隔離現管人數1503人，今日解隔917人；5歲以下確診累計768例，176例解除隔離，1名中重症轉高雄長庚醫院治療。居家照護累計5741人，解除1168人，現管4573 人。目前全縣部分班級暫停實體課程校數有79校130班。

1299名確診者鄉鎮區域分布：屏東市373案，潮州鎮45案，東港鎮99案，恆春鎮66案，萬丹鄉90案，長治鄉37案，九如鄉32案，麟洛鄉10案，里港鄉39案，高樹鄉26案，鹽埔鄉30案，內埔鄉123案、萬巒鄉23案，竹田鄉13案，新埤鄉4案，枋寮鄉22案，新園鄉76案，崁頂鄉6案，林邊鄉20案，南州鄉11案，佳冬鄉5案，琉球鄉4案，滿州鄉1案，車城鄉19案，枋山鄉3案，三地門鄉27案，瑪家鄉19案，霧台鄉6案，泰武鄉13案，來義鄉27案，春日鄉10案，獅子鄉15案，牡丹鄉5案。