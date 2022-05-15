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屏東+1299！5月以來確診人數以21~30歲佔2成最多

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(15)日新增1299本土病例，明(16)日開始，配合中央政策，將開放特定對象第一次追加劑滿5個月，可施打第四劑，施打服務院所資訊，民眾可上衛生局官網查詢及逕洽各合約院所。另65歲以上民眾於5月底前施打疫苗，提供500元獎勵。

衛生局表示，16日起，65歲以上長者、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，第一次追加劑滿5個月，即可施打第四劑，可選擇接種半劑莫德納、高端。

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▲▼由新北市政府主導，新北聯醫負責的板橋江子翠大型篩檢站合併防疫急門診今天正式運作。受限醫療量能，現場只接受已經在網路預約採檢看診的民眾。（圖／記者湯興漢攝）

▲圖為大型篩檢站幫民眾採檢的情況。（圖／記者湯興漢攝）

衛生局指出，縣內昨(14)日33家衛生所兒童疫苗共施打2151人，6-11歲總人口數34659人，已施打人數11869人，施打率34.2%。目前屏縣疫苗覆蓋率，依戶籍地總人口數算，第一劑83.98%，第二劑76.69%，追加劑（第三劑）58.82%。

另自5/1到5/14確診個案年齡層分布，10歲以下12%，11~20歲12%，21~30歲20%，31~40歲17%，41~50歲14%，51~64歲16%，>65歲9%。

縣府統計截至5月15日，居家隔離現管人數1503人，今日解隔917人；5歲以下確診累計768例，176例解除隔離，1名中重症轉高雄長庚醫院治療。居家照護累計5741人，解除1168人，現管4573 人。目前全縣部分班級暫停實體課程校數有79校130班。

1299名確診者鄉鎮區域分布：屏東市373案，潮州鎮45案，東港鎮99案，恆春鎮66案，萬丹鄉90案，長治鄉37案，九如鄉32案，麟洛鄉10案，里港鄉39案，高樹鄉26案，鹽埔鄉30案，內埔鄉123案、萬巒鄉23案，竹田鄉13案，新埤鄉4案，枋寮鄉22案，新園鄉76案，崁頂鄉6案，林邊鄉20案，南州鄉11案，佳冬鄉5案，琉球鄉4案，滿州鄉1案，車城鄉19案，枋山鄉3案，三地門鄉27案，瑪家鄉19案，霧台鄉6案，泰武鄉13案，來義鄉27案，春日鄉10案，獅子鄉15案，牡丹鄉5案。

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