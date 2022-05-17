紐時：FDA最快17日授權輝瑞BNT　替5至11歲童接種第3劑疫苗

▲美國5-11歲兒童接種疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

《紐約時報》報導指出，美國食品與藥物管理局（FDA）預計最快在當地時間17日就會批准5至11歲兒童接種輝瑞BNT疫苗的第三劑加強針。目前美國此年齡區間的兒童僅有28％施打完兩劑疫苗。

根據《紐約時報》報導，多名知情人士透露，FDA最快在當地時間17日就會批准5至11歲兒童接種輝瑞BNT疫苗加強針。依照美國輝瑞藥廠（Pfizer Inc）與德國生技公司BioNTech針對140名兒童的小型研究結果顯示，兒童在接種完第三劑後的一個月，體內對原始病毒的水平抗體，比施打完第二劑後的一個月，增加了大約6倍。

另一個由30名兒童組成的小型研究顯示，與施打兩劑疫苗的抗體水平相比，針對Omicron病毒的抗體在接種完第三劑後，增加36倍。不過，這項研究並沒有顯示這種保護力會維持多久。

美國疾病控制與預防中心（CDC）的諮詢委員會也將於19日召開外部疫苗專家會議，疾管中心主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）預計會針對兒童接種疫苗加強針發表相關意見。

美國5至11歲兒童人數超過2800萬，佔18歲以下口的40％，不過CDC數據顯示，自疫情爆發以來，約有數百名國5至11歲兒童病歿，整體染疫與死亡風險並不高，讓許多家長對疫苗猶豫不決，現在此年齡區間的完整接種率僅28％，另有6％只施打了一劑。