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跟蹤騷擾防制法6／1上路　嘉市警增員加強宣導

▲▼嘉義市警察局多元宣導跟騷法。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼嘉義市警察局多元宣導跟騷法。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應跟蹤騷擾防制法6月1日上路，嘉義市警局婦幼警察隊針對各種違法行為態樣，拍攝跟騷行為常見的情境，藉由講故事方式擴大宣導效益，讓觀眾可以迅速了解跟蹤騷擾防制法的內容重點以及自身權益。

▲▼嘉義市警察局多元宣導跟騷法。（圖／嘉義市警局提供）

嘉義市警察局長王文澤表示，新法實施後，跟蹤騷擾行為就是犯罪，屬於告訴乃論，民眾提告警方即依法移送，且不論提告與否，警方調查後認有犯罪嫌疑會開立書面告誡書、二年內違反書面告誡，被害人可向法院聲請保護令，警方或檢察官亦可依職權提出聲請，透過提高刑責、書面告誡以及保護令的機制，對於民眾的安全保障將更為周全。

▲▼嘉義市警察局多元宣導跟騷法。（圖／嘉義市警局提供）

新法上路，警察局透過增補家防官及婦幼隊人力，積極準備，對內加強教育員警，利用聯合勤教、勤前教育及常年訓練等時機強化員警教育訓練，現階段已完成261場次、4318人次參訓並製作視覺化教材及電化教學影片，精進受理報案流程，並於市政府治安會報進行專題報告，綿密網絡合作。

另安排系列活動，透過網路、電台、電視及社區治安會議及校園多方宣導，於「市警局YouTube影音頻道」發表「不想見你」宣導影片、「市警局報嘉音Podcast」邀請嘉義地檢署主任檢察官謝雯璣暢談「跟蹤騷擾防制法」重點，婦幼隊隊長吳聖琪接受正聲廣播電台專訪，向民眾講解警方各項保護作為，以貼近民眾心情及口吻，解答民眾可能有的常見問題。

▲▼嘉義市警察局多元宣導跟騷法。（圖／嘉義市警局提供）

此外嘉義市已於今年4月1日成立「嘉義市防制跟蹤騷擾緊急應變小組」，以因應嚴重、社會矚目案件發生時，迅速整合各局處，妥適處理案件，小組由市政府秘書長陳永豐擔任召集人，成員包括市府警察局、社會處、教育處、衛生局等網絡單位，並邀請嘉義地方檢察署及嘉義市轄內內警察單位鐵路警察局與保安警察第七總隊共同組成，展現政府保護民眾安全的決心。

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