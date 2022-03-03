屏警教育訓練講習　提醒跟蹤騷擾罪最重可囚1年罰10萬

▲跟蹤騷擾防制法今年6月1日施行，屏東縣警局舉辦教育訓練 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

跟蹤騷擾防制法已於2021年12月1日由總統完成簽署公布，於今年6月1日施行，為加速落實此法施行事宜，屏東縣政府警察局婦幼警察隊日前舉行這項法令教育訓練，召集所轄分局副分局長、偵查隊隊長、防治組組長、分駐(派出)所所長、家防官及刑事警察大隊副大隊長、業務組長等中階主管參與，由局長劉印宮親上授課，責期所屬及幹部務必落實這項工作執行，以確保婦幼人身安全。

在「跟蹤騷擾防制法」制定前，若愛慕他人而實施跟蹤騷擾，則構成「社會秩序維護法」所謂的無故跟追他人，得裁罰新臺幣三千元以下罰鍰，但在專法制定後，這樣的不當追求就是跟蹤騷擾罪，得處一年以下有期徒刑或併科新臺幣十萬元以下罰金。

但並非所有的跟蹤行為都構成跟蹤騷擾罪，若與性或性別無關的跟蹤騷擾，則不構成跟蹤騷擾罪，例如討債集團跟蹤債務人，因與性或性別無關，則無由構成跟蹤騷掃罪，只能視被跟蹤人是否有無被強制情形，分別構成刑法上強制罪、妨害自由罪或重利罪。

劉印宮局長表示，「跟蹤騷擾防制法」6月1日上路後，將由第一線派出所、分局偵查隊與婦幼隊組成「保護鐵三角」，共同處理跟蹤騷擾案件，依法調查、蒐集事證並積極保護被害人。只要民眾遇到疑似跟蹤騷擾行為或其他自身安全遭受威脅時，隨時都可以撥打一一０報案專線或前往派出所報案，也能就近向執勤中的員警求助，警察人員都會立即提供必要的協助，確保民眾人身安全。