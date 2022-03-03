　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

屏警教育訓練講習　提醒跟蹤騷擾罪最重可囚1年罰10萬

▲跟蹤騷擾防制法今年6月1日施行，屏東縣警局舉辦教育訓練 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲跟蹤騷擾防制法今年6月1日施行，屏東縣警局舉辦教育訓練 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

跟蹤騷擾防制法已於2021年12月1日由總統完成簽署公布，於今年6月1日施行，為加速落實此法施行事宜，屏東縣政府警察局婦幼警察隊日前舉行這項法令教育訓練，召集所轄分局副分局長、偵查隊隊長、防治組組長、分駐(派出)所所長、家防官及刑事警察大隊副大隊長、業務組長等中階主管參與，由局長劉印宮親上授課，責期所屬及幹部務必落實這項工作執行，以確保婦幼人身安全。

▲跟蹤騷擾防制法今年6月1日施行，屏東縣警局舉辦教育訓練 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

在「跟蹤騷擾防制法」制定前，若愛慕他人而實施跟蹤騷擾，則構成「社會秩序維護法」所謂的無故跟追他人，得裁罰新臺幣三千元以下罰鍰，但在專法制定後，這樣的不當追求就是跟蹤騷擾罪，得處一年以下有期徒刑或併科新臺幣十萬元以下罰金。

但並非所有的跟蹤行為都構成跟蹤騷擾罪，若與性或性別無關的跟蹤騷擾，則不構成跟蹤騷擾罪，例如討債集團跟蹤債務人，因與性或性別無關，則無由構成跟蹤騷掃罪，只能視被跟蹤人是否有無被強制情形，分別構成刑法上強制罪、妨害自由罪或重利罪。

劉印宮局長表示，「跟蹤騷擾防制法」6月1日上路後，將由第一線派出所、分局偵查隊與婦幼隊組成「保護鐵三角」，共同處理跟蹤騷擾案件，依法調查、蒐集事證並積極保護被害人。只要民眾遇到疑似跟蹤騷擾行為或其他自身安全遭受威脅時，隨時都可以撥打一一０報案專線或前往派出所報案，也能就近向執勤中的員警求助，警察人員都會立即提供必要的協助，確保民眾人身安全。

►這雙「襪子」機能超強大

ET快訊
快訊／中國3艘軍艦出現蘭嶼外海！　國軍全程監控
快訊／Selina認愛小鮮肉！　離婚5年鬆口：幸運戀情正萌芽
竹科成「幸運有電區」！　原因曝光
快訊／全台大停電　蘇貞昌道歉了
興達電廠冒煙現場！　王美花曝「有砰一聲」
全台大停電　他揭最大原因：不解決，蓋100座核電廠也沒用
復電瞬間「最傷電腦」　做2步驟防家電故障
快訊／王美花出面說明原因！　影響500萬戶、中北部中午前復電
全台大停電！台北富邦大樓火警　現場濃煙狂竄
全台大停電　台中老闆霸氣放有薪假「別讓我看到有人進公司」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東藝術館表演推廣活動　3／5《隱分子樂團》打頭陣

男子淪為車手不自知　提領38萬當場被逮

屏警教育訓練講習　提醒跟蹤騷擾罪最重可囚1年罰10萬

快訊／全台大停電　南投縣+台中霧峰、大里7萬8282戶受影響

聲援烏克蘭！桃園市府大樓點亮藍黃燈光　祈世界和平

基隆玉田里治安座談會　警宣導防詐騙三步驟口訣

市民活動中心冷氣「E化管理」　新北裝設率向目標8成邁進

新北動保處號召「救援志工隊」　大幅提升流浪動物救傷量能

新北瑞芳山坡地劃出61.2公頃　加速推動區域發展

鶯歌永吉公園櫻花齊綻放　炮仗花粉橙爭妍喜迎春

彈頭罵徐乃麟挨告「視訊鞠躬道歉」：對不起！　想當面致歉黑人陳建州「連看三場球賽」

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

狗勾被追下秒轉頭折返吠叫　妹子用生命落跑叫出殺豬聲

楊千霈目睹4歲女兒「牽手男同學」　慌爆：不可以！..「已在煩惱性教育」

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

澤倫斯基：俄先停火再談判　呼籲北約設禁飛區阻擋攻擊

女兒「想讀政大」她秒勸：別去！　 女主播4分析釣出一排校友認同

澤倫斯基：人民為自由生存而戰　歐洲議會演說「全場起立鼓掌」

「俄羅斯惡魔連老人也殺！」烏克蘭舞者拍片求救：我不想死

屏東藝術館表演推廣活動　3／5《隱分子樂團》打頭陣

男子淪為車手不自知　提領38萬當場被逮

屏警教育訓練講習　提醒跟蹤騷擾罪最重可囚1年罰10萬

快訊／全台大停電　南投縣+台中霧峰、大里7萬8282戶受影響

聲援烏克蘭！桃園市府大樓點亮藍黃燈光　祈世界和平

基隆玉田里治安座談會　警宣導防詐騙三步驟口訣

市民活動中心冷氣「E化管理」　新北裝設率向目標8成邁進

新北動保處號召「救援志工隊」　大幅提升流浪動物救傷量能

新北瑞芳山坡地劃出61.2公頃　加速推動區域發展

鶯歌永吉公園櫻花齊綻放　炮仗花粉橙爭妍喜迎春

鵜鶘球團稱威廉森右腳骨情況好轉　但仍無限期缺席比賽

南部仍停電！漢來美食：電話通知客人先別來　點點心員工現場待命

【持續更新】新光三越、遠百等11間百貨「暫停營業」

郭董預言缺電！王美花1月「賭雞排掛保證」　PTT點餐了：去哪領

全台大停電！學者曝「是能源轉型代價」　今年恐不斷重演

邵宗海／美「國安團隊訪問團」訪台　外界質疑「再保證」強度

全台大停電「上日本熱搜」！　網見推特討論狠批：丟臉丟到國外

對決T1前再出狀況　Gen.G射手Ruler確診...網：這次Chovy打AD？

俄國億萬富豪慘了！　擁世界最大泳池「百億遊艇」被德國扣押

屏東藝術館表演推廣活動　3／5《隱分子樂團》打頭陣

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

地方熱門新聞

高雄289戶無預警停電！台電解釋了

即／南投縣+台中霧峰、大里7萬8282戶停電

公費疫苗預約平台25期開放預約

聲援烏克蘭！　桃園市府大樓點亮藍黃燈光

力晶科技主變壓器跳脫　竹科廠區跳電

談燈會「小戴崩壞」　陳其邁：一度想停飛

高雄旗津券要來了！　上路期程曝光

李宗盛捐老厝蓋長照　門諾年華大樓開工

即／台電報告：桃園4行政區停電　65.9萬戶受影響

台南歸仁變電所饋線跳脫近3千戶大停電

明道學霸超狂拿90級分 　想幫爸媽診所改善流程

即／基隆停電地區曝光　包括汐止丶瑞芳

基北中山快捷公車1813D明正式通車

鶯歌永吉公園櫻花齊綻放　炮仗花粉橙爭妍

更多熱門

相關新聞

林智堅推薦莊瑞雄影片曝光　「他是屏東的好人才！」

林智堅推薦莊瑞雄影片曝光　「他是屏東的好人才！」

民進黨屏東縣長初選激烈，先前選對會日前決議參選人禁用選對會成員照片後，縣市首長成為爭取支持的重要對象。莊瑞雄2日也在臉書發布「林智堅市長相挺莊瑞雄參選屏東縣長」影片，林智堅在影片中大讚莊是屏東的好人才，也肯定在屏東轉型的關鍵時刻，莊瑞雄能讓屏東大發展。

遊小琉球深夜放鞭炮　2男慘被群毆濺血送醫

遊小琉球深夜放鞭炮　2男慘被群毆濺血送醫

屏東「志工限定專屬優惠」　回饋感恩上架

屏東「志工限定專屬優惠」　回饋感恩上架

戰備跑道旁火警　枋寮警巡邏發現急提水桶滅火　

戰備跑道旁火警　枋寮警巡邏發現急提水桶滅火　

台鋼首年先砸10億　屏東高雄雙主場

台鋼首年先砸10億　屏東高雄雙主場

關鍵字：

跟蹤騷擾防制法上路警察屏東局長劉印宮

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全台大停電！上班到一半突然漆黑一片

全台大停電　興達電廠傳機組異常跳電

快訊／全台大停電　台電：大範圍事故

八德傳巨響！　警證實：好像來自天空深處

快訊／全台大停電　台電網站掛了一片白

蔡依林「巧手被難倒」新興趣曝光！深U居家服外洩渾圓美胸

新竹傳出連續「巨響」！在地人傻「窗戶在震動」曝真相

快訊／信義區停電了　台北網友怨：突然就斷

快訊／全台大停電　台電證實：南部電力系統故障

快訊／全台大停電！高雄輕軌停駛了

快訊／台電證實：上午9點07分高雄「興達電廠」發生事故

熊熊「床上激烈震動」180秒片外洩！被拉進房撲倒

獨／正妹小三變臃腫大媽　牙醫護妻慘淪刀下魂

強冷空氣探10℃時間曝　鋒面掃過雨勢加大

約炮只做半套沒帶她看電影　男大生挨告

更多

最夯影音

更多
彈頭罵徐乃麟挨告「視訊鞠躬道歉」：對不起！　想當面致歉黑人陳建州「連看三場球賽」

彈頭罵徐乃麟挨告「視訊鞠躬道歉」：對不起！　想當面致歉黑人陳建州「連看三場球賽」
直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

狗勾被追下秒轉頭折返吠叫　妹子用生命落跑叫出殺豬聲

狗勾被追下秒轉頭折返吠叫　妹子用生命落跑叫出殺豬聲

楊千霈目睹4歲女兒「牽手男同學」　慌爆：不可以！..「已在煩惱性教育」

楊千霈目睹4歲女兒「牽手男同學」　慌爆：不可以！..「已在煩惱性教育」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面