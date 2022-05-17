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香港或爆發第六波疫情！專家「列5原因」示警：曾感染仍會再染疫

▲▼ 香港疫情,新冠疫情,新冠病毒。（圖／路透）

▲專家認為，香港第六波疫情可能馬上爆發。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

香港確診病例已經連續18天徘徊於200至300餘例，未進一步下降，並出現數十人的餐廳群組出現群聚。對此，香港大學專家發文示警稱，這反映社區有隱形傳播鏈，加上放寬社交距離措施，很可能很快出現第6波疫情，2月時曾感染的人有機會再染疫。

據香港衛生防護中心資料，截至11日僅約14%的80歲或以上長者接種3劑疫苗。此前，香港第5波疫情造成逾9000人死亡，大多數為老人。

香港大學微生物學系臨床助理教授薛達（SiddharthSridhar）近日在臉書發文分析，有5個原因導致第6波疫情很可能很快出現。

第一，近日本地病例持續在低水平，反映社區有隱形傳播鏈，有機會引發病毒的超級傳播，令病例數目突然反彈，政府要做追縱工作更困難，情況就像今年1月時引發第5波疫情。

第二，社交距離措施已放寬，這做法是正確的，但無可避免令病毒傳播機會更大。

第三，香港大學其他專家此前推算，香港已有約450萬人在第5波感染，即仍有約300萬人未感染；而疫苗可以有效預防重症，但對預防輕症必有一失，特別是當疫情接種時間久了，抗體會下降，以及部份人沒有接種加強劑。

第四，在今年2月時已感染的人，因抗體水平已大幅下降，有機會在6月底或7月時再受感染，不過他們再感染後一般症狀輕微。

第五，政府放寬旅遊及入境限制，雖然這做法也正確，但有機會造成隔離酒店爆發疫情，病毒再傳入社區，並且可能傳入Omicron的亞變種BA.4、BA.5或BA.2.12.1。第5波疫情源頭也來自隔離酒店。

薛達表示，第6波疫情應較第5波輕微，因為大部分香港人曾感染或已接種疫苗，重症病例會較第5波少，但香港的求醫習慣預料也會導致公立醫院急診室承受很大壓力。他強調，必須利用目前疫情平靜之際，提高長者及高危人士疫苗接種率。

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