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使用率僅15%　竹市水田人行天橋明起試辦封閉1個月

▲水田人行天橋位於經國路、水田街口。（圖／新竹市政府提供）

▲水田人行天橋位於經國路、水田街口。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅今宣布，位於經國路、水田街口的水田人行天橋，明（22）日起至4月21日試辦封閉，後續再評估存廢。他指出，水田人行天橋早期為北門國小學生通學路徑，但不符現今家長接送與娃娃車、老年人通行等無障礙需求，加上路口交會巷弄複雜，市府已於橋下畫設行人穿越線，天橋使用量僅15%，路口橋墩又影響轉彎車輛視線，若經評估拆除有助行車視野提升，也達到保護行人安全與提升市容景觀。

林智堅表示，他上任以來推動步行城市，以人為本、行人優先、設施減量為原則，除了陸續拆除使用率低的人行天橋，並推動新校園運動，於校園周邊投入2.4億推動17處通學步道工程，將美感導入校舍與改善通學環境。

工務處指出，新竹市原有24座人行天橋，其中19座位於學校周邊，早期為確保學童上下學途中路口安全零事故而設置的人行天橋，因使用年限高，加上時代變遷與需求改變，現今卻成為通學步道的障礙，近年市府調查人行天橋使用率，已陸續拆除客雅人行天橋、建功人行天橋與香山一號天橋，香山二號天橋則預計4月底拆除。

工務處表示，日前辦理水田人行天橋使用率調查及地方說明訪談後，訂於111年3月22日至4月21日，試辦封閉水田人行天橋。此外，北門國小旁、靠東大路的光田人行天橋，後續也將再評估存廢，目前交通處已畫設行人穿越線，將評估學童上下學使用情形。

工務處強調，天橋試辦封閉仍屬評估天橋存廢的階段，試辦封閉期滿後，將彙整用路人意見及對交通影響等因素，召開會議討論天橋存廢。民眾如對天橋存廢評估有疑慮或欲提供寶貴意見，歡迎至本府民意信箱（網址：https://bossmail.hccg.gov.tw/）或撥打本府1999服務專線反映。

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