加州教會槍手疑曾任教台灣4所大學　校方：年代久遠無印象

記者許敏溶／台北報導

美國加州橘郡拉古納伍茲市（Laguna Woods）一所台灣人為主的「爾灣台灣基督長老教會」，日前發生槍擊案，造成1死、5傷，嫌犯為68歲台裔的周文偉，根據網路消息，周文偉曾在中華科大、南臺科大、輔大等4所大學任教過，但《ETtoday新聞雲》今（17日）向中華科大、南臺科大詢問，校方都表示，因為年代久遠，對周是否曾在該校任教沒什麼印象，還要再查證。

這起15日發生在美國加州橘郡拉古納伍茲市「爾灣台灣基督長老教會」的槍擊事件，造成1死、5傷，根據當地警方表示，嫌犯為住在拉斯維加斯、現年68歲的周文偉，犯案動機則疑似不滿中國和台灣之間的政治緊張局勢。

而根據目前網路相關資訊，周文偉曾在輔大、中華科技大學、南臺科技大學等校任教，1991年先在輔仁大學生活應用科學系餐飲擔任管理組專業教授，1992到1994年，更曾擔任南台科技大學觀光系主任，1994年秋天，則到屏東科技大學生活應用科學系餐飲擔任管理專業教授；2003年甚至還到中國大陸的無錫江南大學任教。

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不過，網路消息顯示，2004年，周文偉返回台灣，在台北中華技院新竹分部觀光系任教，後因故被解聘，但周文偉因此曾要脅要背十字架到總統府、教育部與立法院前面去示威抗議，中華科大不得不加發一年的薪水給周文偉，周文偉才離開該校。

《ETtoday新聞雲》向南臺科大副校長林志鴻、中華科大主秘傅彥凱詢問，林志鴻表示，不認識此人，就算周文偉在1992到1994年在南臺科大任教，但因距離現在接近30年，可能認識他的人都退休了，還要再問看看；傅彥凱也表示，這也是快20年前的事，他沒什麼印象，還要再查證。

▲南加州橘郡的台灣長老教會發生槍擊案，槍手周文偉傳出曾在國內4所大學任教過。（圖／達志影像／美聯社）