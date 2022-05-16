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南部大學第一槍！成大防疫政策急轉　全面改遠距至期末結束

▲▼成功大學。（圖／翻攝自facebook.com/ncku.edu.tw）

▲成功大學開南部大學第一槍，全面遠距教學至學期末結束。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝自臉書）

記者林悅、林冠吟／台南報導

因應國內疫情大爆發，本站先前報導成功大學15日新增29日確診，自強校區至29日止全面改採線上教學，並表示有修習自強校區課程學生，也須全面採取遠距教學，不過後來政策改為「僅限自強校區」全面遠距，引發學生會不滿。成大校方稍早公布最新資訊，表示17日起至本學期結束，全面改採線上遠距教學。

成大指出，此次疫情已累計252人確診，雖多數仍屬社團或校際比賽活動，但仍有零星及原因不明傳播鏈，對此校方儘管在第一時間宣布自強校區從16日起到29日改採遠距線上教學，並公布有再自強校區修習相關課程的學生全面改採遠距，惟最後政策急轉，再改為僅限「自強校區」學生停課，引發學生會抨擊。

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▲▼成功大學全面改採遠距教學至學期末結束。（圖／翻攝自官網）

▲成功大學全面改採遠距教學至學期末結束。（圖／翻攝自官網）

學生會指控，校方無視先前發布遠距教學的原則，何況校方早在11日公告線上課程實施之相關規則，事後卻不照規則實施，一改再改，直言根本就是漠視校長座談會和學生溝通的成果，更直接打臉自己的防疫規定。

學生會最後也向校方呼籲，目前已有多所大學全面實施遠距教學，在成大校區也有出現傳播鏈的情形下，希望校方不要一意孤行，視學生的承諾與健康於無物。

不過成大副校長李俊璋先前則表示，規則更改的主因為南部疫情不像北部那麼嚴重，實體與線上教學並重，視情況處置，確保學生權益。不過如今政策再轉，目前成大9個校區自17日起至學期結束，全面改採遠距教學。此外，同時考量各實驗空間的人員密度有所差異，在指導教授的同意及環境安全無虞下，研究生應遵守防疫管理機制，始得進入實驗室從事必要之研究工作，並呼籲請同學於線上教學進行時間務必減少非必要之群聚（包含社團及相關活動）。

校方也指出，至於無法執行線上授課之實體課程，也應統一列表，向教務處課務組報備，並落實固定座位、固定成員方式進行；如無法採固定座位時，請任課教師拍照留存，以便後續疫調。

成大副校長兼發言人李俊璋指出，先前坐出僅自強校區停課的規定，主因為成大目前有的校區是線上，有的是實體教學，但成大有9個校區，而且每個校區都有相隔。

他表示，成大在停課標準的設計上是採分課程、分校區的方式，除非有2個校區以上都有多位學生確診，牽涉到2門課程以上，才會做全校的遠距。此次自強校區停課主因是在單日24小時之內，自強校區某系就出現多個確診的情形，且發現影響超過2門課以上，符合5月11日所公布的停課基準，因此才在15日緊急發出通知，從16日開始到5月29日暫停2個禮拜的實體課程。

他透露，校方也希望學生能注意自身安全，如果已出現相關症狀，就不要來學校，避免影響其他健康的學生，至於健康的同學就請他到課堂上來。校方會採用這樣的方式，是基於實體的學習效率、實體的教學成果都比線上來的好，所以希望是走實體+線上，同時也是現在Omicron的情況下，政府的政策都是走向正常生活的方式來進行。「全面遠距不是一個正常學習的環境」，遠距對於老師在教學的層面、同學做研究的層面，在教學研究上都不是一個好的方向，所以成大的同仁都很努力，希望盡量讓大家都有一個好的、正常的教學跟研究環境。

但後續將防疫小組決策後，成大目前已全面改為線上遠距教學至學期末。

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