「鹽水」漱口堵新冠毒？　陳其邁曝預防重症最有效方式

記者吳奕靖／高雄報導

新冠疫情本土發燒，網傳建議要用鹽水漱口，不過國內知名耳鼻喉科醫師陳津甫表示，他沒有看過研究報告，無法證實用鹽水漱口的效果，但是他認為與其用鹽水漱口，不如用市售的漱口水效果還可能比較好，畢竟裡頭有一些殺菌、酒精成分；高雄市長陳其邁同樣也具有醫療背景，被問及這個問題時，他給了一個非常中肯的答案。

▲漱口水。（示意圖／CFP）

[廣告]請繼續往下閱讀...

新冠病毒對於上呼吸道有其影響，確診症狀也有喉嚨痛，網傳建議要每天使用鹽水漱口。高雄長庚眼科醫師吳佩昌提出，有研究指出每天漱口漱喉嚨，可以減少口中病毒量，甚至拿出自己的阿嬤為例，表示奶奶今年高齡111歲，在1918年西班牙大流感時，日本政府曾要求日本人每天漱口，所以不少長者認為這是偏方；他也提出日本在流感期間曾做過研究，以自來水漱口可有效減少上呼吸道感染發生率。

▲陳津甫表示，他沒有看過用鹽水漱口可以降低病毒的相關研究報告 。（圖／記者吳奕靖攝）

耳鼻喉醫師陳津甫表示，他並沒有看過類似用鹽水漱口可以降低病毒的相關研究，但如果真要漱口，市售的漱口水的殺菌效果應該會比較好，他說：「因為裡頭含有殺菌成分，而且用漱口水殺菌還比較有實驗數據出來。」

同樣具有醫學背景的高雄市長陳其邁，16日下午的防疫記者會被記者問到這個問題，「有長庚的醫師表示，Omicron的喉嚨指向性很高，建議民眾居家隔離期間可以用自來水、食鹽水、漱口水漱口，降低口中病毒量，請問以上述方式漱口真的會降低病毒量嗎？可以預防重症嗎？」

陳其邁表示，「我想這個部分在一些國外的報告有提到可以降低病毒量，包括像一些漱口水或食鹽水，但要預防重症有待商榷，還是要打好打滿疫苗，早期投藥才是預防重症最有效方式。」

▲16日高雄市防疫記者會，陳其邁對於漱口防病毒這件事給了回應 。（圖／高雄市政府提供）