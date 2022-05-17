封城6周　上海：全市16區已實現「社會面清零」

▲上海封城超過6周，宣布實現「社會面清零」。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海市衛生健康委副主任趙丹丹17日在疫情防控新聞發布會上表示，上海全市16個區都已實現社會面清零。

趙丹丹提到，上海16日新增77例新冠肺炎本土確診病例和746例本土無症狀感染者。77例本土確診病例中，31例在閉環隔離管控中發現，46例為無症狀感染者轉歸確診病例。746例本土無症狀感染者均在閉環隔離管控中發現。

趙丹丹說，截至17日9時：這次疫情全市已累計排查到在滬密切接觸者902454人，均已落實管控，「昨天，全市本土確診病例出院315例，無症狀感染者解除集中隔離醫學觀察2872例，他們將返回居住地接受健康監測，請社區妥善做好接返工作。」

趙丹丹指出，近階段，上海持續開展了基於三區劃分的「抗原+核酸」組合篩查。根據篩查結果，5月16日全市共劃分封控區4057個，涉及人口數約86萬；管控區16484個，涉及人口數約300萬；防範區51803個，涉及人口數約1944萬。

趙丹丹強調，「目前，上海全市16個區都已實現社會面清零。」

此外，疫情持續降溫，上海市副市長宗明16日也已經表示，6月1日至6月中下旬，在嚴格防範疫情反彈、風險可控的前提下，全面實施疫情防控常態化管理，全面恢復上海全市正常生產生活秩序。