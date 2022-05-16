快訊／上海：6月1日至6月中下旬全面恢復正常生產生活秩序

記者鄭思楠／綜合報導

上海疫情趨緩，今日本土新增數首度降至1千例以下。上海市副市長宗明16日宣布，6月1日至6月中下旬，全面恢復全市正常生產生活秩序。

▲上海疫情趨緩。（圖／視覺中國）

在16日上午舉行的上海市疫情防控工作新聞發布會上，上海市副市長宗明表示，隨著各項防控措施的落地實施，綜合專家研判分析，上海已經明確了下一步防控工作，分為「三個階段」。

第一階段：鞏固清零攻堅「十大行動」成果階段。從現在開始至5月21日，重點是降新增、防反彈，持續減少封控區、管控區人數，防範區有序放開、有限流動、有效管控，全市保持低水平社會活動。

第二階段：向常態化防控轉換階段。5月22日至5月31日，單日新增感染者數進一步減少，不斷縮小封控區和管控區範圍直至解封，加快疫情防控向常態化分級分類管理轉變。

第三階段：全面恢復全市正常生產生活秩序階段。6月1日至6月中下旬，在嚴格防範疫情反彈、風險可控的前提下，全面實施疫情防控常態化管理，全面恢復上海全市正常生產生活秩序。

關於交通部分，5月22日起，地面公交和軌道交通有條件逐步恢復運營。網約車（多元計程車）參照社會車輛通行管理要求。對外交通，今天（5月16日）開始，鐵路逐步增加上海虹橋站、上海站等的到發列車數量，逐步恢復正常運行。後續，航空逐步恢復國內航班執飛本市，適時調整國內外航司執飛本市航班的客座率。

上海衛健委16日通報，新增本土確診病例69例和無症狀感染者869例，合計938例，首度降至千例以下。其中42例確診病例為既往無症狀感染者轉歸，27例確診病例和869例無症狀感染者在隔離管控中發現。