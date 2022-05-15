陸專家：把特斯拉稅金發給上海窮人　每家4萬元「穩住未來消費」

▲清華大學弗里曼經濟學講席教授、清華大學社會科學學院教授李稻葵。（圖／翻攝新京報）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海封城導致許多民眾收入歸零，消費也嚴重下降，大陸知名經濟學家李稻葵提議，把特斯拉、上汽集團交的稅用來發給最窮的家庭，一個家庭給1萬元人民幣現金（約4.4萬元新台幣），穩住未來的消費。

李稻葵14日在「2022清華五道口首席經濟學家論壇」表示，在當前國際形勢極其複雜，國內又面臨疫情反復等挑戰下，不僅要保住疫情不要擴散，同時還要保經濟、保消費更是保生命。

李稻葵指出，受疫情影響，很多消費是下降的，不只因為網購不了，還因為很多百姓收入下降導致消費下降，並且消費下降有慣性，「數據研究發現，今天消費下降1％，未來七八年都會下降，會有心理的陰影。」

李稻葵說，為了保居民的消費，物流一定要暢通，更重要的是要對受影響的百姓直接給予現金補助。

▼特斯拉上海廠。（圖／路透社）



李稻葵進一步指出，上海有2500萬居民，按平均4口人算，有600萬個家庭，選出收入最低的10％，即60萬個家庭，每一個家庭給一萬塊錢現金，60萬個家庭需要60億，「特斯拉一年交給上海市政府，按照原來的預測明年是20個億，上汽一年交的稅在150億以上，拿出上汽集團交稅的60億給最窮的10％家庭補助，同時給需要集中隔離的人現金補助，通過這個方式穩住未來的消費，不要產生心理的陰影，穩住未來的消費就是穩住健康。」

中泰證券首席經濟學家李迅雷也在同場論壇上表示，內需主要靠投資和消費，目前來看，基建投資擔當重任，但是消費引擎還沒有啟動，外資更加受制於海外的需求，隨著美聯儲貨幣政策收緊，外部整體需求也會走弱，「我們4月份美元計價的出口也出現了負增長，因此促消費意義還是非常重要。」

李迅雷指出，促消費來講，無非應用財政政策和貨幣政策，但是貨幣政策面對現在這樣一種結構性問題，它的作用有限，「對於財政支出直接用於消費領域投入偏少，建議是財政政策力度要繼續加大，尤其用於消費方面，可以發消費券。」

李迅雷強調，中國經濟發展到現在幾個拐點已經出現了，比如人口老齡化的拐點，今年的總人口有可能出現歷史上首次的負增長，勞動年齡人口下降已經持續了10年，與此同時房地產的拐點也出來了「，過去的增長模式現在很難再持續了，內需除了靠投資拉動更多靠消費拉動，消費的作用比基建投資的作用會更大，因為基建投資面臨找好項目越來越難、投資回報率越來越低、現金流產生越來越難的問題，所以一定要增加我們的消費。」