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上海宣布明起分階段「復商復市」　但未提及是否「解封」

▲▼上海封城。（圖／路透社）

▲上海封城已超過一個多月。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海疫情持續降溫，上海副市長陳通15日宣布，按照有序放開、有限流動、有效管控、分類管理原則，嚴格落實各項防疫措施，從5月16日起，將分階段推動復商復市。不過，陳通並未明確宣布上海是否「解封」，也未提及民眾能否外出採購、用餐，或是理髮、洗頭。

陳通表示，購物中心、百貨商場、超市賣場、便利店、藥店等商業網點將逐步有序恢復線下營業，劃定進出通道，做好人員限流，並推行「線上訂、線下送」和「線下到店消費」服務。

▲▼上海封城。（圖／路透社）

陳通指出，農貿市場將逐步有序恢復，批發市場開展無接觸交易，暫停零售業務，合理控制在場人數和入場採購人數，嚴格落實來場車輛和司乘人員防疫措施。菜市場開展集中採購，有序恢復線下營業，合理控制開攤率和客流量。

陳通提到，餐飲、理髮和洗染服務逐步有序恢復，餐飲服務實行線上、線下外賣，同時，理髮、洗染服務實行錯峰限流。

陳通強調，商貿企業應當在恢復經營前，制定疫情防控方案，對場所環境開展預防性消毒，全面實施場所碼或「數字哨兵」，嚴格把好進門入場關、清潔消毒關、人員管理關、場所限流關、證照查驗關，「我們也希望顧客遵守各項防疫規定，做好個人防護，掃碼入場，在店內保持適當距離。」

陳通還說，「我們相信，隨著疫情形勢的進一步好轉，商貿企業的復工複市會邁出更大的步伐，商業網點將會越開越多，市民將享受到更多更好的商業服務。」

根據上海市官方通報，14日上海新增本土新冠肺炎確診病例166例和無症狀感染者1203例，其中111例確診病例為既往無症狀感染者轉歸，55例確診病例和1203例無症狀感染者在隔離管控中發現。

▲▼上海封城。（圖／路透社）

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