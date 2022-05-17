　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／促轉條例增列平復行政不法　行政院設推動轉型正義會報

▲▼國家人權博物館,景美人權文化園區,白色恐怖景美紀念園區,警總軍法處軍事法庭,美麗島事件,轉型正義,美麗島大審,政治犯,黨外運動,司法,司改,國際人權日,戒嚴,威權時代,不義遺址,第一法庭。（圖／記者李毓康攝）

▲白色恐怖景美紀念園區，現為國家人權博物館。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院會17日三讀通過《促進轉型正義條例》部分條文修正草案，增列「平復行政不法」為促轉會應辦事項，增訂刑事審判期間，其他拘束人身自由的裁定或處分等為立法撤銷範圍，並修正塗銷前科紀錄的範圍，以及增訂司法救濟程序、促轉會平復行政不法的要件方式。

促轉會將在今年5月底完成階段性任務，在向行政院長蘇貞昌提出任務總結報告後解散。立法院司法及法制委員會在今年3月28日初審通過行政院及立委所提《促進轉型正義條例》部分條文修正草案、《威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例》草案，有多項條文保留送交黨團協商。

本次修法增列「平復行政不法」為促轉會應辦事項，增訂刑事審判期間，其他拘束人身自由的裁定或處分等，為立法撤銷的範圍，修正塗銷前科紀錄的範圍及增訂司法救濟程序、促轉會平復行政不法的要件與方式，並以法律明定司法不法及行政不法案件的被害者或其家屬之權利回復事宜。

三讀條文明定，威權統治時期的政府機關或公務員，為達成鞏固威權統治的目的，違反自由民主憲政秩序，所為侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權的處分或事實行為，由促轉會依職權或申請確認不法，以平復行政不法。

三讀條文規定，受難者或受裁判者在獲得賠償、補償或回復受損權利範圍內所受的處分或事實行為，自《促進轉型正義條例》修正施行之日起，均視為不法。

另外，三讀條文也明定，促轉會依照《促進轉型正義條例》的規定解散後，行政院應設推動轉型正義會報，並由行政院長擔任召集人，負責所定事項及任務總結報告之統合、協調及監督。促轉會解散後，國家應辦理的轉型正義事項，依規定移交各該中央主管機關辦理。

促進轉型正義委員會在2018年5月31日掛牌，依法為任期2年的任務型機關，必要時經行政院長同意可延任，每次延任以1年為限。促轉會兩度經行政院長蘇貞昌延長任期後，預計將在今年5月底退場。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
退將夫人拒採檢闖病房！　罵髒話咆哮護理師
「阿公阿嬤超強」直接壓制加州槍手！　警大讚：阻止更大傷亡
LIVE／台灣前預官教堂掃射1死5傷　台裔勇醫擋槍悲留妻小
「富邦沒擔當！」他怒剪信用卡、賣股票　網狂刷1星抵制：輸不起
台裔醫師「父親剛去世」帶媽上教堂　英雄式擋槍亡悲留妻小
0+7上路防疫保單賠嗎？　金管會回應了
快訊／立院三讀《威權時期回復條例》　被害者國賠1200萬
金管會Google變「挺富邦輸不起」！　富邦被1星灌爆
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台灣「新聞自由指數」亞洲第一　外交部：民主發展受國際肯定

民眾搶打BNT疫苗！北市1萬611劑「預約額滿」　蔡炳坤：將討論加量

不爽富邦怎麼辦？王浩宇曝6招：做不到就沒什麼好抱怨

外交部感謝13友邦挺台參與WHA　願務實處理國名問題

美國加州台灣教會槍擊案　AIT今致電吳釗燮表達哀悼

快訊／立院三讀《威權時期回復條例》　國家剝奪人民生命賠1200萬

中央「拖21天」宣布0+7　侯友宜：打滿3劑並非完全放風

快訊／促轉條例增列平復行政不法　行政院設推動轉型正義會報

快訊／蔡英文哀悼美國長老教會槍擊事件　火速派蕭美琴赴加州提供協助

拿嘸理賠金富邦產險被一星灌爆！　金管會谷歌也變「挺富邦輸不起」

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

鬼鬼炎亞綸「互吵老藝人」結果他中槍XD　一直被嫌吵...姚元浩問春風：當女友可以嗎

愛紗領《原子少年》重現大嘴巴《喇舌》　睽違6年回歸..扯鮮肉衣服「差點親到」！

龍潭14歲少女車禍搶救不治　湧3000網友哀悼：不痛了

萌寵愛亂鑽卡縫隙成「黃金鼠餅」　牠小手猛抓爬出媽笑：吃太胖啦

台灣「新聞自由指數」亞洲第一　外交部：民主發展受國際肯定

民眾搶打BNT疫苗！北市1萬611劑「預約額滿」　蔡炳坤：將討論加量

不爽富邦怎麼辦？王浩宇曝6招：做不到就沒什麼好抱怨

外交部感謝13友邦挺台參與WHA　願務實處理國名問題

美國加州台灣教會槍擊案　AIT今致電吳釗燮表達哀悼

快訊／立院三讀《威權時期回復條例》　國家剝奪人民生命賠1200萬

中央「拖21天」宣布0+7　侯友宜：打滿3劑並非完全放風

快訊／促轉條例增列平復行政不法　行政院設推動轉型正義會報

快訊／蔡英文哀悼美國長老教會槍擊事件　火速派蕭美琴赴加州提供協助

拿嘸理賠金富邦產險被一星灌爆！　金管會谷歌也變「挺富邦輸不起」

台灣「新聞自由指數」亞洲第一　外交部：民主發展受國際肯定

打電競月薪100萬！Toyz公開「職業選手8年收入」　2原因勸退職業夢

致力環境永續搶攻新時代水商機　「台灣國際水週」早鳥優惠至5月底

桃園林小妹車禍不治！校長：家屬忍痛放棄侵入性手術　女駕駛送辦

退役將軍夫人拒採檢闖病房！罵髒話咆哮護理師　三總回應了

防輕症病程變長！醫籲備妥「2款居家藥品」　維生素C可降死亡率

民眾搶打BNT疫苗！北市1萬611劑「預約額滿」　蔡炳坤：將討論加量

王高成／美國放棄一中政策？　過往偏中立場出現動搖

她搭捷運心臟病發...臉朝下昏迷跌趴車廂　警急推輪椅送醫搶命

南投副議長傳確診「缺席總質詢」　會照開...議員坦言：怕怕的

政治熱門新聞

等不到確診通知民怨炸鍋　蘇貞昌找唐鳳火線救援

韓國瑜回來了！　藍營金主出奇招拱他出選桃園市長

拿嘸理賠金！金管會谷歌變「挺富邦輸不起」　富邦被一星灌爆

還沒收到確診關懷包？北市15日已取消發放

田麗喊中國鄒族被罵翻！鄉民女神：真的可悲

快訊／符理賠條件一定拿得到理賠金？　高嘉瑜轟黃天牧散播假消息

王必勝出手「增開動線」！　2張圖看篩檢站排隊人龍一天消失

陳時中突宣布「0+7」明上路　她3點分析：為參選爭取時間

中國和統會理事周文偉「政治動機」槍殺台灣人　

快訊／蘇貞昌宣布：「打3劑疫苗免居隔」適用確診者家人

快訊／立院三讀《威權時期回復條例》　被害者死亡賠1200萬

王美花踩空送台大惹議　柯這樣說

柯文哲：住院大於出院代表高峰還沒到

點名2類人快篩陽免PCR　黃珊珊：自主管理

更多熱門

相關新聞

快訊／立院三讀《威權時期回復條例》　被害者死亡賠1200萬

快訊／立院三讀《威權時期回復條例》　被害者死亡賠1200萬

促進轉型正義委員會今年5月30日任期屆滿，為完備配套修法，立法院院會17日三讀通過《威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例》，明定國家應賠償民國34年至81年間對人民生命權、自由權、財產所有權的侵害，其中致死者賠償新台幣1200萬元、侵害人身自由最高賠償1139萬元，至於被剝奪所有權的財產價值以比率計算賠償金額，且受領時免納所得稅及遺產稅。

快訊／又有立委確診！他：政府沒做好準備的責任

快訊／又有立委確診！他：政府沒做好準備的責任

促轉會5月底解散　轉型正義事項移交6部會

促轉會5月底解散　轉型正義事項移交6部會

監院通傳會人事案　立院預計24日投票表決

監院通傳會人事案　立院預計24日投票表決

高中以下停課2週或至學期末？陳時中這樣說

高中以下停課2週或至學期末？陳時中這樣說

關鍵字：

促轉會促進轉型正義條例立法院三讀

讀者迴響

熱門新聞

天才男曝快篩試劑「水很深」真相　4000人朝聖笑翻

老公確診前還交合！她推「強免疫力菜單」羞曝躲過2次危機

凌晨跟5男吃飯　18歲女酒醉詭異失聯7天

洗衣粉哥失聯205天找到了！離奇尋獲地點曝

男星快篩陽性前「一家7口共吃晚餐」　妻曝最新現況

槍手「仇恨台灣人」原因曝！　曾在台受氣懷恨

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

降落傘沒開　正妹1000公尺高墜地慘死

等不到確診通知民怨炸鍋　蘇貞昌找唐鳳火線救援

安珀赫德嗆強尼戴普著迷大便

來台14年吃早餐最痛苦　波蘭人妻初嚐這東西：錯了

桃園14歲國中女車禍搶救4天亡　3000人湧入：不痛了

振興醫院院長魏崢確診　親曝個人經驗！

小煜妻「3招自救1歲確診兒」！　冒3症狀快衝急診

「0+7」又幫保險業省錢？　鄉民點名1類人最慘

更多

最夯影音

更多
楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD
金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面