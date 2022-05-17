快訊／又有立委確診！陳超明曝染疫心聲「政府沒做好準備的責任」

▲立委陳超明。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

疫情燒進立法院，國民黨立委陳超明17日表示，自己PCR陽性，服務團隊目前皆完成快篩且為陰性，因此會維持正常運作，並表示這陣子感受很深，政府完全沒有做好準備的責任，「指揮中心每天記者會說重症率與死亡率很低，但我們都不希望家人成為那冰冷的數字」。

本土疫情延燒，多名立委相繼確診，根據PCR結果，目前國民黨的廖國棟、蔣萬安、陳雪生、費鴻泰、陳超明，民進黨籍的蔡適應、林靜儀、李昆澤、鍾佳濱、沈發惠、趙天麟，另有民眾黨的蔡壁如，共計12名立委染疫，而無黨籍的黃國書也出現症狀，快篩陽性，「應該是確診了」，但未有PCR檢測報告。

陳超明說，近來因為疫情嚴重，他又會利用空檔去看母親，所以會例行做快篩，不希望把病毒帶給家人與鄉親。雖然沒有任何症狀，昨晚快篩，結果出現兩條線，立即去醫院做PCR，就在凌晨通知陽性確診。

陳超明指出，在快篩陽性後，他趕緊通知近幾天有接觸到的鄉親與朋友，除了抱歉還是抱歉，也請他們留意身體情況。這週五的白沙屯媽祖進香起駕，要向媽祖告個假，也祈請媽祖庇佑疫情早日退散。

陳超明強調，目前已自我隔離照護，但團隊會維持正常運作，他的手機也都打得通，服務不中斷。

陳超明指出，當綠營側翼在罵人民排快篩是快篩乞丐，意圖撇清政府推動與病毒共存政策，完全沒有做好準備的責任。「我只想說，很多人一定跟我一樣，因為工作在外接觸，不希望把病毒帶回家，讓家中的長輩與小小孩暴露在染疫風險下。指揮中心每天記者會說重症率與死亡率很低，但我們都不希望家人成為那冰冷的數字，所以會例行做快篩，這也凸顯了快篩是否充足的問題。政府已沒做到超前部屬，仍可以亡羊補牢，請政府加加油，維護國人的健康與生命。」

陳超明透露，目前他很好，沒有症狀，也提醒鄉親，病毒看不見也無所不在，務必戴好口罩，做好相關防護措施，保護自己也是保護家人。