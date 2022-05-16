快訊／富邦產拒重覆投保簡訊曝光　高嘉瑜怒轟中央「根本管不動」

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

富邦產險日前開第一槍宣布拒絕重複投保件者，後續新光產險、第一產險也跟進，民怨炸鍋，民進黨立委高嘉瑜則再度開轟金管會，除了「口頭」喊話之外，到底拿出什麼辦法要求業者履行契約？

針對拒絕重複投保件一事，雖然金管會保險局表示，相關爭議態樣仍要釐清，最快16日會統一對外說明，但高嘉瑜批評，業者拒保理由超譯保險法，除了富邦產、新光產、第一產，後續可預料將如骨牌效應，保險公司全面拒保，全員逃走，全部擺爛。現在產險業單方面將重複保險防疫保單列為拒保理由，但針對防疫險，應屬於定額給付型保單，無損害填補原則適用，也無重複保險問題，業者作法不僅有違誠信原則，更違反公平待客原則。

高嘉瑜指出，去年疫情平緩時保險公司廣開大門大收保費，當時沒有一家保險公司提出重複保險問題，今年疫情升溫後卻用各種理由拒保，連重複保險都是拒保理由。防疫險之亂至今，業者醜態百出，從信用卡續約拒保、自創「陪同隔離」新名詞到錯誤援引「複保險」拒保，業者顯然無視金管會，完全進入「家裡沒大人的無政府狀態」。

高嘉瑜說，對於防疫保單理賠，絕非業者單方面認定就有複保險之適用，定額給付理賠與具體損害無關，又哪來重複保險就是不當得利？呼籲金管會應立刻出面說明，對於連日來業者違反誠信原則、信用破產的醜態，到底有何對策？還是乾脆兩手一攤告訴大家，金管會根本管不動業者？這個爛攤子最後就是民眾自認倒楣，業者信用破產？

▲富邦產拒絕重覆投保。（圖／翻攝高嘉瑜臉書，點圖可放大）