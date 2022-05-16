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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「黨徵召會認真考慮」　魯明哲鬆口參選桃園市長關鍵原因曝

▲參選2022桃園市長選戰，魯明哲鬆口原因曝。（圖／翻攝魯明哲臉書）

▲2022桃園市長選戰，立委魯明哲鬆口「黨徵召會認真考慮」。（圖／翻攝魯明哲臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市長選戰，在國民黨陣營中參選下屆市長民調最高的立委魯明哲，由原公開表示「會認真思考」，到鬆口「黨徵召會認真考慮」的說法，引發關注。據悉，魯明哲鬆口的關鍵是黨內地方重量級人士已「默許、不反對」他參選。不過，魯明哲表示，面對擁有大量行政資源的對手，國民黨唯有團結才能贏得選民眾支持，贏回桃園。

國民黨桃園市長年底選戰，目前有台北市前市議員羅智強、立委呂玉玲表態積極投入黨內初選，而黨內民調外傳第一的魯明哲卻遲未表態，使藍營迄今對於參選人選，遲未定案，令支持者顯得相當焦慮！

魯明哲今天表示，前陣子朱立倫主席在桃園縣長任內的副縣長、前立委廖正井，有打電話跟他談了一個小時的電話，不斷勸進，他仍強調願意扮演好市長選戰抬轎的工作，但廖仍要魯在混亂的局勢中，要有承擔的準備，所以才脫口說，「如果黨中央透過公平的提名機制，最後還是要徵召他，他會認真考慮。」

魯明哲坦言，這段時間確實有很多朋友關心勸進，但他認為，面對擁有大量行政資源的對手，團結都不一定能打贏選戰，如果不團結幾已註定要輸，所以他也希望黨內同志不要把力量浪費在無謂的互鬥，人民期待是國民黨團結拿出牛肉，唯有如此才能爭取選民認同和支持，贏回桃園。

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