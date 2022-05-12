大陸如開放「病毒共存」　最新研究：半年導致155萬人死亡

▲上海、北京以及大陸各地持續執行「動態清零」政策。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導 omicron

世界衛生組織總幹事譚德塞人日前表示，考慮到新冠病毒的特性以及對未來的預期，世衛組織認為「清零防疫政策是不可持續的」。大陸官媒《環球時報》今（12日）發表文章指出，譚德塞這段話被外媒斷章取義，拿來「批評」大陸防疫政策。該文章拿出最新數據佐證，如果大陸開放「病毒共存」，最新研究是，「半年將導致155萬人死亡。」

譚德塞於10日舉行世衛組織記者會上表示，新冠病毒正在進化，其特性正在變得更具傳播性，隨著這種變化，改變相關防控措施將是非常重要的。譚德塞同時表示，世衛組織已與中國專家討論了這個問題，並表示「這種方法是不可持續的」，被多數外媒引述是「批評」大陸防疫政策。

▲WHO總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

《環球時報》報導也指出，另一位世衛組織專家指出，「中國作為全球人口最多的國家，堅持採取嚴格措施來遏制新冠病毒傳播是可以理解的。」但這些內容卻被很多西方媒體回避了。

耶魯大學公共衛生學院副教授陳希則認為，譚德塞需要進一步解釋「不可持續」究竟指什麽，「這需要世衛組織或其本人來澄清『不可持續』究竟是在多長的時間跨度之內。」

該報導也引述一項模擬研究，解釋大陸為何堅持「動態清零」。復旦大學余宏傑課題組在國際知名學術期刊《Nature Medicine》上發表一篇論文，模擬omicron變異株輸入大陸引起大流行，半年內所導致的疾病負擔，以及對醫療資源的需求。

▲對新研究指出，大陸如果與病毒共存，將有155萬人死亡。（圖／路透社）

根據該項研究「2022年3月1日境外輸入20例omicron變異株感染者」等基線情境假設，模擬結果顯示，如不採取大規模嚴格的各種非藥物干預措施，沒有堅持「動態清零」的防控策略，預估2022年5到7月會出現非常陡峭的流行高峰。

研究強調，在6個月的模擬期間，omicron流行預計導致508萬人次住院，267萬人次入住ICU和155萬人死亡，對應的住院率、ICU入住率和死亡率分別為3.60‰、1.89‰和1.10‰。未接種疫苗的60歲及以上老年人將有74.7%的死亡。

該研究也顯示，老年人感染omicron變異株後出現重症的風險明顯高於其他年齡組。但現實情況是，截至2022年3月18日，大陸60歲以上老年人全程接種率才80%左右，大約5,200萬老年人尚未全程接種疫苗。但美國65歲以上老年人的全程接種率已經到了90%以上。

該報導稱，多位中外專家學者認為，大陸主張「動態清零」是為了贏得對抗病毒有更多時間。根據新冠病毒的變異特性，不排除未來會出現比omicron傳播力更強的變異株，必須為「動態清零」留出的時間窗口。