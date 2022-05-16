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鄰居施工打穿天花板　屋主秒奔上樓傻眼：師傅還繼續賣力打

記者黃翊婷／綜合報導

台北一名網友15日在臉書PO文聲稱，樓上鄰居施工竟然打穿他家的天花板，當下立即衝上樓告知，沒想到負責施工的師傅不但沒有發現異狀，還繼續賣力地打，讓他超級傻眼。

鄰居第一天施工打穿樓下天花板。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

▲原PO家的天花板被打穿，鄰居先用東西把洞塞住。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家，下同）

原PO在臉書「爆系知識家」的文章中提到，樓上鄰居第一天施工就把他家的天花板打穿，破了一個大洞，「樓上可以透過這個洞跟我們對望，然後say hello」，因為實在太尷尬了，所以先用東西把洞塞住。

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原PO接著說，天花板被打穿的當下他立即衝上樓告知，看到負責施工的是一位上了年紀的師傅，對方似乎完全沒有發現異狀，仍繼續賣力地打，後來就報警備案了，「除了要求恢復原狀外，還能做什麼維護自身的權益呢？怕之後水泥或是油漆剝落，謝謝大家。」

文章公開之後，網友們紛紛留言表示誇張，「超衰」、「建議要問一下樓上為什麼要打那麼深，是不是要埋排水管？如果是，未來可能會有排水的噪音，甚至是漏水造成天花板掉漆、壁癌等問題」。

鄰居第一天施工打穿樓下天花板。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

▲同行的師傅也覺得很扯。

還有同行的師傅坦言這真的有點離譜，他從附上的照片判斷，原PO家應該有30至40年以上的屋齡，因為破掉的地方混凝土的石頭是鵝卵石，和現在的碎石混凝土不同，由於過去澆注混凝土時沒有太多工具可以搗實，所以容易造成蜂窩狀的空洞，再加上鋼筋鏽蝕，導致混凝土與鋼筋剝離，所以老師傅一敲就把樓板給敲破了，「建議你請樓上工班把裝潢的線板拆掉，破掉的地方『粉刷層』的部分再打寬一點，因為旁邊有些粉刷層已經被打到空心了，直接再抹平恐怕與結構體結合度不佳，等他們泥作補好油漆過後，再把線板恢復」。

至於雙方權益部分，本站先前曾報導《樓上鄰居「鑽破天花板」每天咚咚響、大力甩門　苦主勸說反被嘴爆》，律師廖芳萱提及，天花板被打穿除了可以要求修復，若有導致漏水造成家具損壞，住戶也可以要求賠償；另外，若是施工方很久都沒有將破損處修好，造成住戶生活上的困擾，可能還會面臨精神賠償等問題。

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