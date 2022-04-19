機車長出9根細毛站成一排　內行解答：是好東西別傷害牠

記者黃翊婷／綜合報導

機車怎麼長毛了？一名網友18日在臉書PO出2張照片，只見機車的外殼上豎起9根像是細毛又像是大頭針的東西，而且還排成一直線，讓他很疑惑這到底是什麼東西。文章公開後，很快就有眼尖網友認出來，這些「細毛」其實是草蛉蟲卵，而草蛉是一種益蟲，很適合作為生物防治的工具。

▲原PO發現機車「長毛」了。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

原PO在臉書「爆系知識家」PO出2張照片並詢問，「請問各位大大，有人知道這是什麼嗎？我的機車汗毛豎起，謝謝大家的回答。」而在附上的照片中，只見機車外殼上豎起9根細長的物體，外觀看起來像毛又像大頭針，還整齊排成一列，看起來相當奇怪。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章公開之後，掀起網友留言討論，「針灸」、「睫毛」、「沒仔細看，還以為是天空拍到什麼飛行器」。不過，很快就有眼尖網友認出來，這其實是草蛉蟲卵，對園藝有研究的人應該都知道，「是益蟲」、「這是好東西」、「是益蟲也是生命，不要傷害牠」。

根據金門縣林務所介紹，那條細絲上方連接的「圓點」其實就是蟲卵，主要是為了防止先孵出來的幼蟲把未孵化的卵吃掉，而草蛉是一種益蟲，幼蟲期就具有捕食能力，可以捕食介殼蟲類、蚜蟲類、木蝨、粉蝨、蛾類及蝶類的卵及幼蟲、葉蟎，因為食量大、繁殖力強又容易飼養，所以很適合作為生物防治的工具。