懷孕不能參加婚禮？　2寶媽連去2場「新娘直接摸肚」

記者黃翊婷／綜合報導

台灣的民間習俗眾多，有網友25日在臉書PO文詢問，是否有聽過懷孕的人不能參加婚禮這項習俗，結果意外引起網友熱議。有一派人認為，不管可信度多少，只要介意就乾脆迴避；另一派人則覺得沒有關係，並分享自己的經驗，「懷孕參加2場婚禮，新娘還直接摸我肚子，一樣平平安安」、「我懷孕之後還當了伴娘參加婚禮」。

▲傳統婚禮仍有許多習俗。（示意圖／ETtoday資料照）

原PO在臉書「爆系知識家」PO文提問，「你有聽過懷孕不能參加婚禮的嗎？」因為在傳統習俗中，新娘神在婚禮當天的地位僅次於天神，若和胎神相衝，可能會影響到寶寶的健康。沒想到文章公開之後，掀起網友們兩派意見論戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有一派人認為，雖然這只是傳統習俗，沒有科學依據，但如果孕婦聽過後感到介意，不如就不要去了，「不管可信度有多少，既然我聽過，也半信半疑，為了保護孩子，我會選擇迴避」、「有聽過，沒事就算了，如果有事會過意不去」。

另一派人則認為，懷孕本來就有很多不確定性，參加婚禮因為久站、久坐或人多碰撞，都有可能造成影響，保護好自己和孩子就好，不用想太多，「我懷孕之後還當了伴娘參加婚禮」、「我懷孕，閨蜜也懷孕，我還去參加她的婚禮，一起睡同一張床，2個孩子出生後一樣健康，懷孕最忌諱的應該是讓孕婦心情不美麗」；一名2寶媽也留言分享，「懷孕參加2場婚禮，一個初期、一個要生前2週，完全沒有忌諱，新娘還直接摸我肚子，一樣平平安安。」

至於科學的一方是怎麼看待這件事，婦產科醫師蘇怡寧早在2020年就曾於臉書PO文中提到，胚胎大約著床10天後才能驗到，所以驗不到不一定代表沒懷孕，若準新娘要求懷孕的親友都不能參加，可能一輩子都無法舉辦婚禮，「因為妳永遠沒有辦法確定，所有人在參加妳婚禮的時候都是沒有懷孕的，清醒一點吧！人生常常不是妳想的那麼簡單。」