飯店續住不丟用過牙刷？　員工揭原因：曾丟掉包金項鍊紙團

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友14日在臉書PO文詢問，續住飯店時發現房務人員不會把使用過的牙刷丟掉，但會補新的備品，讓他很好奇原因。文章公開之後，釣出一名飯店員工解惑，為了避免後續糾紛，房務人員只會丟掉垃圾桶裡的東西，「我們飯店有個大姐順手清掉客人桌上的衛生紙團，結果客人回來很著急，因為她的金項鍊包在那個紙團裡。」

▲原PO發現如果在飯店續住，房務人員都不會丟掉用過的牙刷。（示意圖／取自免費圖庫pexels，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆系知識家」的文章中提到，突然很好奇一件事，在飯店續住的時候，房務人員清潔時會補上新的牙刷，但不會把用過的收走，住過的每一間飯店幾乎都是這樣，「想請教是什麼原因？感謝。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友們看完文章，紛紛留言表示，「客人的東西不能丟，只要開過就算是客人的，如果不是住環保房，（房務）會把客人拆過的東西再補齊，但是不會丟棄已拆的」、「房務不會丟垃圾桶內以外的東西」、「還沒退房的情況下不會丟棄任何東西，即使是拆過的空餅乾盒」。

還有一名飯店員工留言說，有做過房務的人就知道，這種狀況下只能清理垃圾桶裡的東西，客人的東西不能亂動，以免後續糾紛，「以下有個真實案例，我們飯店有個大姐順手清掉客人桌上的衛生紙團，結果客人回來很著急，因為她的金項鍊包在那個紙團裡。」

該名員工接著說，當時全部的房務都跑去翻垃圾子母車，最後雖然把金項鍊找回來，卻耽誤了大家的工作，還被客人投訴，後來的處理方式是，除非客人有交代，不然連桌上的隔夜食品、飲料都不會處理。