樓上鄰居「鑽破天花板」每天咚咚響、大力甩門　苦主勸說反被嘴爆

▲樓上鄰居「鑽破天花板」每天咚咚響、大力甩門，苦主勸說反被嘴「我們自己在家跑都不行」。（圖／翻攝自爆料公社）

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友在臉書社團「爆料公社」表示，今天春節後樓上開始裝修，不料竟然把天花板鑽破，後來樓上鄰居正式入住後，對方的孩子天天在家中跑動、摔玩具及哭鬧，勸對方鋪地墊也不同意，大門進出也總是大力關上，「我已經吵到對聲音非常敏感，稍微有點咚咚聲，就呼吸急促又煩躁」，真的快要崩潰了。

原PO在爆料公社表示，今年春節後樓上的房屋開始裝修，也不知道哪裡請來的三流做工師傅，鑽幾下就把他們家的天花板鑽破，「裝潢一個多月，每天忍受各種鑽，樓梯間弄超髒亂也不清理」、「對方是40歲左右夫妻，剛開始好像很客氣很親切來各種閒聊，沒想到清明連假正式搬來後，才是惡夢的開始」

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原PO透露，鄰居夫妻育有2位孩子，每天在家各種奔跑、跳動及摔玩具，而且只要鬧脾氣大哭大叫，就會跺腳摔東西，出門進出一樓大門也總是要大力摔上，「剛開始好聲好氣的上樓跟他們勸說，沒用」、「請他們舖地墊，不要，敲天花板，沒用、請里長來協調，也沒用」。

對方後來回嘴「我們自己在家跑都不行」，甚至說她的行為「嚴重打擾生活」，讓她非常無奈，「我已經被他們吵到，對於聲音非常敏感，稍微有點咚咚聲，就開始心跳加速、呼吸急促，出現煩躁的情緒」、「請問他怎麼不覺得，他們打擾到別人的生活，鄰居噪音糾紛到底要怎麼解」。

▲樓上鄰居施工「鑽破天花板」，律師點出求償方式。（圖／東森新聞）

根據東森新聞報導，其他專業工程統包商認為，「樓上改管時候，他必須要把上層的混凝土層先打開來，才可以準備佈置埋管，可能師傅在施作時候有點粗心，打到鋼筋的時候略微多了一點，造成直接樓板打穿的現象，要有專業監工，或統包人員必須做好評估跟現場安全維護」。

律師廖芳萱也指出，「天花板被打穿，可以要求修復，把它修復原狀，此外若因為天花板被打穿因此漏水，造成家具損壞等情況的話，都可以要求賠償，若對方很久沒有修理，然後造成生活上的困擾，還有精神賠償的問題」。

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