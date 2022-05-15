台東+332！3間安養機構群聚繼續燒...新增身障機構群聚

▲台東今日+332，新增身障機構群聚案。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣15日新增332名確診者，264名民眾戶籍或居住地分在台東、68名為外縣市醫院通報。從疫調結果初步推論，年齡介於11個月-87歲。其中有50例屬接觸者確診，社區感染人數為214人。確診累計3778人，接觸者現管人數1689人。

台東縣衛生局針對機構群聚說明，今日新增1間身障機構群聚事件，該機構5/12有2名員工家屬確診，該機構隨即針對該員工服務區域住民及職員全面快篩，累計共3名人員確診(1名住民，2名員工)。另養護機構群聚事件共3間：第1間機構，定期採檢PCR新增5住民確診，多為居家隔離期間陰轉陽，其中1人因高齡分流至醫院，其餘4人已於當天完成評估開立抗病毒藥物治療。截至目前累計確診154名 (工作人員38名、住民116名)。第2間養護機構則新增3名確診個案，個案累計19名(員工7名；住民12名)。第3間機構該區5/15新增3住民發燒確診，目前累計4確診(1名員工;3名住民)。相關單位仍持續個案分艙分流管理、落實相關人員健康監測如有症狀即快篩，並依中央規定快篩陽即確診盡快通知醫院完成抗病毒藥物給予。而馬偕某樓層病房群聚事件，今日無新增個案，累計共19人確診(病人9名、陪病6名、員工4名)。

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今日校園新增確診82生、13師，累計共603生、68師。在調整停止實體上課學校部分:新生國小3班級停止上課至5/16、東海國小1班級停止上課至5/16、太平國小附幼全園停止上課至5/17、成功國小2班級停止上課至5/17、樟原國小1班級停止上課至5/17、1班級停止上課至5/18、廣原國小1班級停止上課至5/16、初來國小1班級停止上課至5/17、崁頂國小1班級停止上課至5/16、加拿國小附幼全園停止上課至5/17、綺麗幼兒園1班級停止上課至5/17、東大附小2班級停止上課至5/16、均一中小學1班級停止上課至5/17、心耘文理補習班停課至5/17復課。

台東縣政府表示，已即早輔導協助各機構因應疫情都需整備1個月的防疫物資，針對此次疫情升溫也緊急由社衛政提供機構總計350劑快篩劑、200套N95、200套防水隔離衣，並持續辦理防疫物資購置、向中央爭取供貨數量；另針對服務特性，將配合中央配給，提供一般醫用防疫口罩2,500片給各老人福利機構。