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和3月大女兒未康復就出院　確診婦質疑...防疫人員：別鑽牛角尖

▲雲林一名婦人與3個月大女兒確診還未康復但在今日出院，對於居隔7+7及能解格外出滿懷疑惑。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲雲林一名婦人與3個月大女兒確診還未康復但在今日出院，對於居隔7+7及能解格外出滿懷疑惑。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林一名江姓婦人與丈夫、1歲、3個月的孩子都確診，今（15）日她與3個月的女兒從隔離病房出院，但她認為和女兒均未康復卻出院在家居隔，對於7+7居隔有疑慮，致電至衛生署（應為衛福部）質疑未康復就可外出，那與剛確診遭限制做法衝突，而得到的答覆卻是「請別鑽牛角尖」。江婦仍心存疑慮，於臉書社群公布對話。

雲林縣衛生局長曾春美表示，中央對住院和居隔有一定標準，醫療空間盡量留給中重症患者，只要在健保規定的輕症者均會給藥或轉改回家居家隔離，中重症者還是可以依規定住院，並不會有所謂「被趕出院」的事。曾春美說，對於住院輕症者達到七天解隔標準，也無須再作PCR就可回家居隔，若有必要則另再安排到加強型的檢疫處所，該個案可能有所誤解，若有疑問，可直接打衛生局查詢專線（05）5348511。

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江姓婦人於社群平台《 爆廢公社》貼文指出，5月9日出現不適，因她兒子才一歲大，女兒才三個月，對於出現不適症特別小心，隔天即和二篩轉陽的丈夫醫院PCR，結果確診。居隔中的他們很擔心孩子，結果兒子和女兒也陸續出現症狀，小女兒發燒到40度，全身癱軟，自行開車送女兒就醫，5月12日女兒PCR出爐，因狀況不好直接收負壓隔離病房，全身布滿管子。

▲雲林一名婦人與3個月大女兒確診還未康復但在今日出院，對於居隔7+7及能解格外出滿懷疑惑。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲雲林一名婦人與3個月大女兒確診還未康復但在今日出院，對於居隔7+7及能解格外出滿懷疑惑。（圖／翻攝自爆廢公社）

江姓婦人表示，今日她與女兒尚未完全康復就出院，她心中充滿疑慮，尤其對居隔7+7就可自行解隔外出？因自己認為身上還有病毒竟然是可以外出的，於是打電話詢問衛生署，沒想到對方回答指只要在家關7天，但不能去人多地方、不能內用、要戴口罩即可。

江婦無法認同仍確診中可外出，便在電話中一再質疑衛生署人員，「那為什麼一開始快篩陽又要PCR陽就被限制不得外出？又要開罰？都有病毒啊？所以我14天過後就算還沒康復也可以出去跟人共食？因為14天後病毒量低傳染給別人我也不觸法？所以十四天解隔離就算我身上還有病毒也可以傳給人？」沒想到對方竟回答「江小姐請你不要鑽牛角尖」。

▲雲林一名婦人與3個月大女兒確診還未康復但在今日出院，對於居隔7+7及能解格外出滿懷疑惑。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲雲林一名婦人與衛生署人員對話尋求解釋，卻遭回應「請你不要專牛角尖」。（圖／翻攝自爆廢公社）


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關鍵字：

確診住院雲林衛生署

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