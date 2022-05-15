確診輕症在家！緩解8大症狀　家醫師列「必備藥物清單」一次看

▲家醫科醫師分享，輕症民眾可以使用的藥物，能緩解發燒、喉嚨痛、頭痛、咳嗽等8項不適症狀。（示意圖／藥師公會提供）

記者趙蔡州／綜合報導

國內確診人數持續增加，多以輕症及無症狀為主。家醫科醫師許書華日前在臉書表示，由於抗病毒藥必須符合一定資格才能申請，一般民眾可能不知道該準備什麼藥，她因此分享幾款輕症民眾可以使用的藥物，可以緩解發燒、喉嚨痛、頭痛、咳嗽等8項不適症狀。

許書華在臉書指出，現在居家隔離、自主防疫或居家檢疫等3類人，只要快篩陽即為確診，而抗病毒藥必須符合一定資格才能申請，有人就問她成人確診後輕症可以使用的藥物，經詢問身邊輕症者的實際情況後，發現大多是上呼吸道症狀，像是發燒及喉嚨痛等，她因此列出數款症狀緩解用藥，供大家參考。

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▲輕症確診者可能出現咳嗽、喉嚨痛等症狀。（圖／ETtoday資料照）

症狀：發燒、喉嚨痛、頭痛、肌肉痠痛



Acetaminophen(普拿疼、Paramol、Depyretin、PARAN、Acetal等）

‧常用劑量500mg/ 顆，4~6小時使用一顆，每日最大劑量8顆，飯後服用。

‧建議耳溫超過38度可以使用，其他疼痛也可以。

NSAID (Non-Steroidal Anti-inflammatory Drug)類的藥物。

‧Ponstan博疏痛膜衣錠(500mg)，8小時1顆最大劑量3顆，飯後服用。

‧Naposin 能百鎮錠（250mg)，6~8小時1顆最大劑量5顆，飯後服用。

‧lbuprofen 伊普錠（400mg)，4~6小時1顆最大劑量8顆，飯後服用。

‧建議耳溫超過39度可以使用，或使用Acetaminophen無法退燒時。

‧注意可能增加腸胃道出血。

症狀：咳嗽（以下挑選一種，可搭配藥水，有些需要醫師處方）



‧ Dextromethorphan 主要咳嗽藥物成分

1.Regrow 愛舒可羅（60mg），早晚一次，一次一顆，飯後。

2.Medicon 滅咳康錠（15mg），早中晚一次，一次一顆，飯後。

3.Medicon-A滅咳康複合膠囊（20mg），早中晚一次，一次一顆，飯後。

‧ Noscapine諾司卡 賓錠（20mg），早中晚一次，一次一顆，飯後。

‧ Cough Mixture鎮咳祛痰液，早中晚一次，每次5-15ml，飯後。

‧ Brown ixture甘草止咳水，早中晚一次，每次5mL，飯後。需醫師處方。

症狀：痰很濃很稠（以下兩種成分挑一種使用）

含有Ambroxol成分

‧ Mubroxol 平痰息錠（30mg），早中晚一次，一次一顆，飯後。

‧ Musco 美舒咳（30mg），早中晚一次，一次一顆，飯後。

‧ Mucosolvan 沐舒痰（30mg），早中晚一次，一次一顆，飯後。

含有 Acetylcysteine成分

‧ Actein愛克痰發泡錠（500mg），早晚一次，一次一顆，飯後，泡水。

‧ Actein愛克痰顆粒（200mg），早中晚一次，一次一包，飯後。

症狀：鼻塞、流鼻水（以下藥物挑一種使用即可）

一代抗組織胺（Antihistamine），效果較強，但較嗜睡。

‧ Chlorpheniramine maleate（治鼻敏錠）4mg，早中晚睡前一次，一次一顆，飯後。

‧ Dex-CTM （特息敏）2mg，早中晚睡前一次，一次一顆，飯後。

‧ Cyproheptadine （Pilian 佩你安）4mg，早中晚睡前一次，一次一顆，飯後。

二代抗組織胺（Antihistamine），效果中等，但較不嗜睡。

‧ Fexofenadine（Allegra 艾來）60mg，早晚一次，一次一顆，飯後。

‧ Loratadine（Finska 柔他定錠）10mg，早一次，一次一顆，飯後。

‧ Cetrizine （Cetia 暢寧）10mg，睡前一次，一次一顆。

三代抗組織胺（Antihistamine），效果較差，但最不嗜睡。

‧ Levocetirizine （xyzal 驅異樂）5mg，睡前一次，一次一顆。

許書華最後也提醒，她分享的藥屬於成人處方，年齡在18歲以下不適用，同時一定要到藥局購買，且最好有藥師可以諮詢，像是有些藥需要醫師處方簽，就可以詢問藥師，有症狀時依照症狀投藥，並呼籲一旦有危險徵兆，千萬別等待，務必立刻就醫。

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