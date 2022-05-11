99.5%輕症「為何全世界雞飛狗跳？」　網曝關鍵數字：很恐怖

▲近日確診數屢創新高，中重症個案也持續增加。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳怡靜／綜合報導

指揮中心今（11）日公布新增5萬7188例本土個案，又創新高，除了確診數之外，民眾更關心的是中重症和死亡率。一名網友指出，照數據來看，新冠肺炎99.5%是輕症，卻已經造成社會人心惶惶，「這跟統計學抵觸啊？」貼文曝光後，立刻引發熱議，不少網友點破關鍵數字，直呼「很恐怖」。

原PO在PTT八卦板以「99.5％輕症為什麼全世界雞飛狗跳」為題問卦，他表示目前統計指出確診者99.5%是輕症，「意思是1000個確診的，只有5個需要治療，那995個自己吃藥休息就會好，但是全世界雞飛狗跳，這跟統計學抵觸啊！」

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貼文一出，不少人紛紛打臉，直言中重症不能輕忽，「0.5造成的中重症也很可觀」、「你知道光台灣0.5%就要多少人嗎」、「極高傳染力+重症死亡率」、「2300萬人 X 0.2% X中重症死亡率，其實很恐怖」、「你要不要去看CDC統計中重症的死亡人數」、「你不會看香港當時醫療崩潰的狀況」、「醫生判定不需要呼吸器，但你在家裡生不如死，這樣也算輕症range很寬啊！」「輕症也是可以壓垮醫療的」。

▲指揮中心今公布，中重症累積達894例。（圖／記者李毓康攝）

不過還是有網友提出不同看法，「只有台灣和中國恐慌，歐美就當個數字」、「交通死的都比確診多」、「因為防疫保單，當初沒有防疫保單，現在急診門口人應該少一半」。

指揮中心今公布，國內累積本土病例42萬1703 人，當中有42萬0809人為輕症，輕症比例99.7%，中重症累積894例，當中748人中症、146人重症；重症中有98死。