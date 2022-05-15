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喉嚨痛到像刀割！確診者聽到「1句話」最火大：真心覺得無知

記者曾筠淇／綜合報導

本土疫情嚴重，隨著病例數每天創新高，也有不少確診者分享自己的身體狀況，就有網友在臉書上貼文，透露自己最不舒服的症狀就是「喉嚨痛」。底下網友也紛紛認同喊+1，多認為症狀根本不像一般小感冒。

▲▼咳嗽,感冒。舊LOGO重傳（圖／ETtoday資料照）

▲網友分享確診後的情況。（示意圖／ETtoday資料照）

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這名網友在臉書社團「確診者有話要說」上貼文，邀請大家一同分享確診後的情況，以他自己來說，最嚴重的症狀就是喉嚨痛，那種痛法真的不是開玩笑，像是喉嚨有一大塊傷口的感覺。

文章底下，也有不少網友透露自己喉嚨不舒服，「喉嚨的那種疼痛不想再發生了，灼熱刺痛的滋味親身體驗過」、「喉嚨真的好痛，連吞口水都痛，耳朵也痛」、「真的比感冒還要難過，我喉嚨超痛」、「我女兒說喉嚨痛像刀割」、「確診後喉嚨超級癢，然後一直乾咳，胸口大力點會有輕微的痛」。

▲▼咳嗽、口罩、感冒。（圖／記者陳俊宏攝）

▲不少網友認為「輕症其實就很難受」。（示意圖／記者陳俊宏攝）

還有些網友表示，「頭真的痛到問號」、「我的症狀是燒燒退退三天，最高39度，去做PCR的時候心跳150-160，還被留院觀察，但我平常沒有心臟疾病，應該就是因為確診才心跳加速」、「心情影響蠻大的，很怕傳染給其他人，畢竟不是自己願意得到」、「頭非常暈，頭很脹，耳鳴很厲害」、「恢復後只是剛開始，很多人以為保險賺到了，大家出關後要照肺部X光！雖然我的沒有纖維化，但是我的浸潤了，開空氣清淨機 呼吸才會比較順 」。

其中，輕症的症狀不一，有些人仍有蠻嚴重的情況，因此就有網友對1句話感到不開心，「根本不是『就像感冒而已』，講這種話的我真心覺得很無知，即使輕症也真的是很不舒服」、「聽到有人跟我說『只是輕症而已還好啦』，實在讓人超火大的」、「輕症其實就很難受了，不是那麼輕鬆」、「認同認同，根本被誤導，以為輕症就是不舒服個三天就好了，我想很多人都因為如此，疏於防範」。

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