台中+4029！最高齡103歲阿公插管住院　兒童專責病床足夠

▲台中市市長盧秀燕表示，市府首創的快打站實施成效不錯，今天新增4029例中，有最高齡103歲阿公確診插管住院，病況穩定。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

全國15日本土確診新增6萬8732例，台中市有4029例，市長盧秀燕在防疫線上記者會表示，台中市去年6月首創快打站接種昨天告一段落，發出195萬8855人次市民通知單，有143萬4500人次施打，成效不錯，衛生局長曾梓展說，新增案例中，有名103歲的阿公確診，是台中最高齡，沒打過疫苗，目前已住進加護病房插管治療，病況穩定，至於北部傳出有兒童因沒有病床而死亡一事，曾說，台中還有48床兒童專責病床，量能足夠。

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盧秀燕指出，去年6月開始，台中市政府首創疫苗快打站接種服務，深入社區，方便市民，昨天是最後一次實施快打站，有9244名年輕人冒雨出來施打第3劑，截至目前，台中市第1劑疫苗涵蓋率為90.19%，第2劑85.02%，第3劑66.13%，皆優於全國平均，台中市疫苗施打順利，歸功於民政鄰里系統在社區間忙碌奔走，投放接種通知單，並在快打站開設時，無論是下雨天或艷陽天，都到現場引導協助市民施打疫苗，市府會繼續努力，增進城市防護力。

曾梓展補充說明，台中市新冠肺炎專責病床數有942床，可使用數為506床，兒童專責病房，分別為台中榮總21床，中國醫藥大學27床，目前台中未出現兒童確診中重症個案，目前這些床位仍由醫院彈性使用。

此外，今天新增本土確診個案有1名103歲男性，未施打疫苗，平常身體健康，只有高血壓病史，5月12日出現咳嗽及胸痛症狀，在家快篩陽性，送往中國附醫進行PCR篩驗確診，因胸部X光片檢查有輕微肺炎，目前收治中國附醫加護病房做預防性插管治療，尚未服藥，病況穩定，盧市長也說，這名阿公正由醫院全力治療中，祝福阿公挺過難關，早日康復。