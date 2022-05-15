桃園13區公所假日無休　提供「防疫關懷包」2天領取逾萬包

▲民政局長陳靜航表示，13區公所假日無休提供「防疫關懷包」服務。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

由於桃園有不少確診網友透過臉書表示，因被居隔中，無法領取防疫關懷包怎麼辦？引發市府重視。桃園市長鄭文燦15日於市府防疫專案會議表示，市府提供雙軌制「防疫關懷包快易通」服務，民政局及13區公所天天不打烊，領取地點，除八德區設置於興仁市民活動中心之外，其餘各區皆於區公所廣場設有領取處，相當便民。

而依目前執行情況，13區公所於「防疫關懷包快易通」上路後，(5/13、14)累積領取數量已達1萬1,584包，展現第一線服務人員的高效率服務。至於，如何領取防疫關懷包？鄭市長說明，確診者在收到醫院或健保快易通PCR陽性通知訊息後，可委託非同住親友至「桃園市民卡」LINE官方帳號中的「領取防疫包」專區預先登記，至各公所指定地點，出示手機市民卡LINE帳號領取畫面、確診者身分證或健保卡確認身分後即可領取。

對於確診者可能和代領的親友未住在同區內，鄭市長說，也可選擇跨區領取，方便性高，上線至今已有1萬1,845人預約登記；另亦可由非同住親友攜帶確診者身分證或健保卡，以及確診者「健保快易通」PCR確診陽性證明，經現場人員核對後也可現場領取防疫關懷包。

有關居家隔離通知書，鄭市長說明，目前仍有部分確診者尚未收到由中央系統所發的確診者居隔簡訊，市府將持續協助、溝通改善，並於昨（14）日、今（15）日、明（16）日陸續發送簡訊給尚未收到簡訊的民眾。