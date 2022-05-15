「快篩陽=確診」遭批慢雙北一步！陳時中：這東西沒有誰先誰後

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前放寬居家隔離、居家檢疫和自主健康管理者快篩陽性視同確診。由於之前新北早已喊出快篩陽視同確診，指揮中心公布時間較晚，被外界批評指揮中心都慢雙北一步，甚至是「抄襲」。對此，指揮官陳時中今回應，這東西沒有誰先誰後，新政策要經過專家全面討論，指揮中心要顧到全面性效益。

針對快篩陽性視同確診被質疑慢雙北一步，陳時中今表示，這東西沒有誰先誰後，有新政策都可以提出來，不會說照單全收，要經過專家全面討論，指揮中心要顧到全面性效益，地方是針對地方需要提出政策需要，「但地方提出政策需要我們都要評估過。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，陳時中今上午召集各縣市首長開會，會中也討論到相關議題。陳時中透露，快篩陽是否認定確診，仍有法律上的問題存在，目前不會那麼快，今天有縣市討論考慮可以延用3類人，快篩陽性經醫師認定可視為確診，如果都沒有爭議，病人同意，基本上就可以同意，病人不同意就做PCR。

陳時中強調，相關政策還沒有定案，只是又這樣的方向，「我們也覺得這樣的方向可行」，因為如果有人不是確診就被隔離，但是知情且同意，這樣過度限制人身自由的問題就會降低，如果大部分願意走這條路，PCR的壓力也會減低，不至於侵犯人身自由太多。