基隆2歲確診童死亡！高燒42.4℃搶救7hrs不治　衛生局長還原過程

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆一名年僅2歲的林姓男童12日確診染疫後出現高燒症狀，經家人送往衛福部基隆醫院求診，經小兒感染科專科醫師判斷，懷疑是病毒性腦炎，且當下男童病況嚴重，因此建議轉院，不料一連聯繫多家醫院，都因病床滿床無力收治，最後在衛生局介入下轉送往台北榮總，搶救7小時仍宣告不治死亡。今(15日)基隆衛生局長吳澤誠也出面還原經過。

▲基隆市衛生局長吳澤誠。（圖／記者郭世賢翻攝）

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吳澤誠指出，該名男童父母未染疫，但保母確診，12日男童出現感冒症狀，快篩陽性後由父母帶往部基PCR，結果為陽性確診，Ct值僅18；隨後男童症狀加劇，13日出現42.4℃高燒，部基醫師當晚7時43分檢傷，發現林童出現抽搐症狀，經小兒感染科醫師會診後，研判其為重症，懷疑是病毒性腦炎，當下給予緊急治療，包括給氧、輸液、退燒藥、抗抽搐藥物等，並建議轉院。

吳澤誠表示，部基、基隆長庚並非兒科重症照護收治醫院，因此建議轉送台北醫學中心治療，透過北區緊急醫療應變中心，發現多家醫院都已滿床，無力收治，最後向北榮求助後才終於得以收治，隨後林童於14日凌晨1時35分送到北榮插管急救，但經院方搶救7個多小時後，仍於14日上午8時55分宣告不治死亡。

吳澤誠說，目前得知男童的直接死因為急性腦炎、多重器官衰竭、敗血症、肝臟功能低下等，但是否與感染新冠病毒有關，還須交由中央判定。