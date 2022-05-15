第二波「更強豪大雨」擴18縣市紅爆！冷回1字頭　一張圖看下周變天

▲滯留鋒面加上另一波水氣移入台灣，雨勢增大 。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

首波梅雨滯留鋒面報到，易有短延時強降雨，中央氣象局今晚8時10分擴大針對全台18縣市升級發布「豪雨特報」，晚間至明（16）日屏東縣山區有局部大雨或豪雨發生機率，雲林以南至屏東、台東地區及基隆北海岸、大台北、南投、花蓮山區有局部大雨。

氣象局預報，今晚至明天鋒面位於巴士海峽，且將有另一波水氣移進台灣上空，雨勢會再增大，西半部及東北部地區均有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，其他地區也有短暫陣雨，應注意雷擊及強陣風。

[廣告]請繼續往下閱讀...

【豪雨警戒】地區：屏東縣

【大雨警戒】地區：北北基、桃竹苗、中彰投、嘉南、花東、高雄

氣溫方面，由於東北季風持續影響，明天各地天氣更涼一些，預測北部及東北部白天高溫僅18至20度，其他地區白天高溫則在21至23度；清晨及夜晚低溫中部以北及東北部16至18度，其他地區低溫約19至21度。另外，由於東北風偏強，台南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區及金馬澎易有8至9級強陣風。

▼東北季風+梅雨濕又冷，擴大全台18縣市豪大雨紅爆（圖／中央氣象局、NCDR）

氣象局預估，17至19日（周二至四）東北季風逐漸減弱，但清晨天氣仍涼，白天氣溫稍回升。17日起水氣逐漸減少，東半部地區局部短暫陣雨，西半部地區為短暫陣雨後多雲，白天東北季風減弱；18、19日大台北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲午後局部短暫雷陣雨的天氣。

不過未來一周，前後仍有鋒面在附近，氣象局提醒，雨勢明顯偏多。

▼氣象局整理一周天氣時程

●5/16（一）～ 5/17（二）清晨：

受東北季風+鋒面位於南邊的巴士海峽，北台灣偏涼，各地水氣多，西半部及宜蘭地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，花東地區也容易有短暫陣雨。北台灣氣溫偏涼低溫約16℃，其他地區低溫約20℃左右。

●5/17～5/19 （二～四）：

東北季風逐漸減弱，白天氣溫逐漸回升，西半部也從短暫降雨轉為多雲的天氣，午後是有熱力作用的局部降雨，而東半部地區及大台北、恆春半島則是在偏東北風到東風的迎風面，不定時有局部降雨的機率。氣溫則回升，各地感受舒適稍暖，最高溫約27~31℃。

●5/20～5/22（五～日）：

下一道鋒面接近，西半部及宜蘭地區容易有短暫陣雨或雷雨，花東降雨比較局部。鋒面前水氣增多，氣溫略下降，溫度感受舒適約26~30℃。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完