關閉國際、港澳台電話接通功能　中國移動證實：防範境外電話詐騙

▲中國移動。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸電信商「中國移動」先前傳出將「默認關閉」浙江用戶國際及港澳台電話的接聽功能。對此，中國移動14日證實，此舉是為了防範境外電話詐騙，若用戶有接聽國際及港澳台電話需求，可撥打電話、傳送簡訊登記。

浙江的網友近日收到中國移動的通知簡訊，稱根據上級主管部門要求，為防範境外電話詐騙，保護客戶財產安全，將「默認關閉」接聽國際及港澳台電話。

對此，中國移動浙江的相關負責人證實，公司正通過短信（簡訊）形式分批次通知客戶，若用戶需要接聽國際及港澳台電話，需發送1219 至10086 進行確認登記。

事實上，除了浙江以外，河南、河北、遼寧的中國移動用戶也都有收到類似簡訊。河北用戶收到的簡訊指出，「根據河北省打擊治理電信網路新型違法犯罪工作要求，從 2022 年 5 月 5 日零時起，將統一關閉國際及港澳台短信（簡訊）接收業務功能。」

該措施也引起許多大陸網友的討論，認同的網友表示，「詐騙電話問題太過嚴重，確實有需要管理。」「很多被騙的都是老人，接到電話以後沒有能力分辨。」「有需求再去申請就可以了，沒甚麼問題。」不認同的網友則指出，「難道是要鎖國了嗎？」「外網一直不讓上，現在電話也不讓接？」「防詐騙用這種方式，不是因噎廢食嗎？」