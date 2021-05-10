覆議無效！　紐交所啟動陸三大電信公司摘牌程序

▲大陸三大電信業者宣布將從美國紐交所（NYSE）退市。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

大陸中國電信、中國移動及中國聯通等三大電信公司7日先後發出，關於美國紐交所（NYSE）維持退市決定的公告，宣佈將從美國退市。外界雖一度認為，拜登政府上任後會改變前總統川普禁止美國人投資「有軍方背景的中企」行政命令，不過，紐交所經再次審議，仍維持對三大電信業者摘牌決定。

▲紐交所經再次審議，仍維持對陸三大電信業者摘牌決定。（圖／CFP）

《環球時報》報導，紐交所將通過發佈新聞稿及在官網發佈通知的方式公佈最終決定。退市將在美國證券交易委員會（SEC）接到紐交所通知10天後生效。對拜登政府這一延續前任政策的舉動，有行業人士認為，此舉對中方企業影響不大，但打壓中企的意圖非常明顯，意味著美國對華打壓不會因為換屆而停止。

外界分析，即便這三家電信公司的美國存托憑證（ADR）自2021年1月11日起都已停牌，但他們在香港的股票仍在持續交易，大型投資者可將ADR換回在香港交易的股票。與此同時，來自中國大陸的投資者持續增加了對這些公司的持股。

此外，三家電信公司的ADR佔發行股份的比例並不算高。根據中國聯通和中國電信發出的訊息顯示，ADR佔比分別只有0.2%和0.14%，因而美方摘牌對公司而言幾乎沒有影響；中國移動雖未公佈ADR數據，但外界普遍認為佔比也不會太高。

大陸證監會2021年初曾表示，即便紐交所強行摘牌，對相關公司發展和市場運行的影響相當有限。