美國再出手！　FCC撤銷「中國聯通」214牌照

▲美國撤銷「中國聯通」子公司的214牌照。（圖／視覺中國CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

繼中國移動、中國電信後，美國聯邦通信委員會（FCC）於當地時間27日，再度以出於國家安全考慮為由，以4比0的投票結果決定撤銷中國聯通子公司的214牌照。

據《財聯社》報導，FCC此舉意味著中國聯通（美洲）運營公司（China Unicom (Americas) Operations Limited）必須在60天內停止在美國的所有服務。該公司在美國提供移動業務、租用線路、網際網路接入和雲端服務。

FCC主席羅森沃塞爾 (Jessica Rosenworcel)表示，「越來越多的證據表明，中國運營商對我們的電信網路安全構成了威脅」，FCC將對Pacific Networks Corp.及其全資子公司ComNet進行「類似的程序」。

▲中國電信業三大巨頭分別是中國移動、中國聯通及中國電信。（圖／路透社）

實際上，美國去年10月才對中國三大電信運營商之一的中國電信出手，撤銷其美洲公司在美國運營的授權。當時，大陸工業和信息化部發表聲明稱，「美方在未列出我企業具體違法事實的情況下，僅憑主觀揣測和懷疑就吊銷其214牌照，不符合美國市場化國家的形象，也損害了包括美國用戶在內的全球消費者的正當權益。」

至於中國移動，FCC在2019年就已否決了其在美國開展業務的申請，當時使用的理由同樣是「可能嚴重危及美國國家安全」。