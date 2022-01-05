　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中國移動時隔24年返陸上市未破發　開盤上衝9.41％收漲3.80%

▲中國移動返陸上市。（圖／CFP）

▲中國移動位於上海的綜合通信辦公大樓。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸電信營運商龍頭之一的中國移動時隔24年返回A股上市，成為2022年上交所首間上市的公司，同時代表大陸三大電信營運商（中國移動、中國聯通、中國電信）正式在A股會師。中國移動集團董事長楊杰、總經理董昕今（5）日於上交所共同敲鐘，完成歷史性的一刻。

▲中國移動返陸上市。（圖／CFP）

▲中國移動5G基地台佔全球35％。（圖／CFP）

《南方都市報》報導，中國移動今早開盤便上漲9.41%，報每股63元，總市值超1.3兆元（人民幣，下同）。隨後股價開始下行，截至早盤收盤，股價為59.77元，漲幅3.80%，成交額超109億元。

據了解，中國移動於2021年12月底開啓申購後，根據公司揭示的發行資訊，網上投資者和網下投資者合計棄購金額達7.56億元，刷新A股最高棄購額記錄。因此，外界一度看衰中國移動重回A股上市的首發行情，甚至預估有極大可能會破發。

中國移動董事長楊杰表示，中國移動於1997年10月23日在香港聯交所發行上市，成為「央企海外上市第一股」，「今天，中國移動登陸A股，成為『紅籌公司回歸A股主板上市第一股』，這是中國移動發展歷程中的又一個里程碑。」

截至2021年上半年，中國移動資產規模超1.7兆元，基站總數達528萬個、覆蓋大陸超99.5%的人口，4G基站約佔全球三成、5G基站約佔全球35%；服務9.5億移動用戶、超2億家庭用戶、1500餘萬政企用戶，擁有9.8億個物聯網智慧連接，總連接規模全球第一；連續多年淨利潤超千億元，淨利潤率、總資產報酬率位居世界一流電信公司首位。

ET快訊
假貴婦月租8萬豪宅爽住2年多　房東「屋太多」查帳才知只繳1個
外資指「台股恐高低震盪4000點」　看好這八檔個股
重機遭後車狂叭：機車怎能佔用車道！　2人爆衝突互毆
快訊／機車雙載2女　遭聯結車輾斃雙亡
黑道老大動手術「老鷹變小雞」！　怒派小弟刺殺護理師
矽谷人妻遭偷吃背叛！　小三辣照曝光
酒駕撞碎1家4口　阿嬤現身「泣不成聲」哭趴桌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國移動時隔24年返陸上市未破發　開盤上衝9.41％收漲3.80%

正妹捷運被侵犯暴打癡漢…「呼巴掌3分鐘不停」怒吼：喜歡摸是嗎

燭光晚餐只顧滑手機！下秒蠟燭點燃頭髮燒到毀容　她怒向餐廳索償

陸反壟斷再開鍘！　騰訊涉多起違法收購挨罰1720萬

2歲童泳池「拉肚子」水變黃湯！要賠9千家長氣討拍...反被罵爆了

「西安一碼通」頻崩潰！　大數據管理局長履職不力遭停職

陸2021上市公司排行大洗牌　騰訊第一...茅台超車阿里成市值第2企業

習近平簽署軍委1號令　要求全軍緊盯「對手之變」

染Omicron國泰空少違規去飲茶　致6人染疫「10公尺外食客也中招」

2包菸換大白菜　西安民眾「以物易物」連家教課都可以換馬鈴薯

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

玄關地墊寫「別讓老公看見包裹」　快遞員秒藏機靈回：來傳福音的

大貨車違停買便當「以為沒人在」　下秒起步離開...竟意外壓死老闆

雲林賓士「無煞車」撞聯結車慘死　副駕女移工衝破玻璃血掛引擎蓋

大反差！超正跨性別男秒切聲線　假掰僞音→爽朗原聲嚇翻網友！

說好的安慰呢？柴柴被狗咬掰咖　姐來關心竟一起跛腳跳！媽笑爆

中國移動時隔24年返陸上市未破發　開盤上衝9.41％收漲3.80%

正妹捷運被侵犯暴打癡漢…「呼巴掌3分鐘不停」怒吼：喜歡摸是嗎

燭光晚餐只顧滑手機！下秒蠟燭點燃頭髮燒到毀容　她怒向餐廳索償

陸反壟斷再開鍘！　騰訊涉多起違法收購挨罰1720萬

2歲童泳池「拉肚子」水變黃湯！要賠9千家長氣討拍...反被罵爆了

「西安一碼通」頻崩潰！　大數據管理局長履職不力遭停職

陸2021上市公司排行大洗牌　騰訊第一...茅台超車阿里成市值第2企業

習近平簽署軍委1號令　要求全軍緊盯「對手之變」

染Omicron國泰空少違規去飲茶　致6人染疫「10公尺外食客也中招」

2包菸換大白菜　西安民眾「以物易物」連家教課都可以換馬鈴薯

周玉蔻《放言》爆中國商人詐騙　判賠12萬關鍵在於多「2個字」

保育員頭髮突然被黏住！　他下意識「手護頭」也遭殃揭神秘力量

口罩未戴好趴趴走被攔查　身上帶了11張這東西讓他身分曝光

《華燈》江瀚不怕被罵渣男！鳳小岳提供兇手「2線索」全場驚呼

Yeri甩鄰家女孩形象「透視內衣上陣」！　太敢穿網吃不消：全團最辣

隱身台中山上的「粉紅仙境」！梅花大面積夢幻綻放　最美賞花期曝光

巧克力貴賓散步當「考駕照」8秒走超直　媽笑曝：沒白線會像喝茫

台股創新高後拉回震盪！鴻家軍竄起撐盤　指數小跌26點收18499

雲林驚傳2月大男嬰被棄育幼院門口　單薄衣物遮身冷風中哭斷腸

沖繩第6波疫情！確診倍數激增估達600例　恐再進入「準緊急事態」

大陸熱門新聞

名校女大生為愛遠嫁非洲！8年後逃回國現況曝

南京穿《東京卍復仇者》特攻隊制服　Coser被逼脫衣

西安孕婦被拒入院　8個月胎兒流產

法拉利深夜飛進民宅撞死熟睡嬤　驚悚畫面曝　

樂園跨年進不去　全場氣炸喊退票

染Omicron空少去飲茶　致6人染疫

29歲男愛上51歲女！大媽淚：我是受害者

眼睛小被罵辱華　女模PO照開嗆

貨車「跟導航走」闖懸崖小路 半個車身掛峭壁3天「以為完蛋了」

帶貨女王吞60億罰款　商品掉價8成！網轟：被割韭菜

2歲童泳池拉肚子水變黃湯！要賠9千家長氣討拍.

陸本土確診+41　河南再加4人染疫

西安一碼通頻崩潰！　大數據管理局長履職不力遭停職

習近平簽署軍委1號令　要求全軍緊盯「對手之變」

更多熱門

相關新聞

台股續創新高！指數漲逾90點最高來到18619　台積電大漲13元

台股續創新高！指數漲逾90點最高來到18619　台積電大漲13元

數據顯示美國製造活動放緩和疫情升溫，美股今漲跌互見。台股今（5）日以18598點開高，稍後上漲逾90點，指數最高來到18619點，續創歷史新高。

謝金河：蘋果已是世界第5大經濟體　阿里巴巴市值只剩台積電的一半！

謝金河：蘋果已是世界第5大經濟體　阿里巴巴市值只剩台積電的一半！

大陸網信辦：擁百萬用戶資料平台海外上市須「網安審查」

大陸網信辦：擁百萬用戶資料平台海外上市須「網安審查」

美系外資力挺國巨　「目標價拉升至600元」看好併購效益

美系外資力挺國巨　「目標價拉升至600元」看好併購效益

台股再創新高！指數飆升逾200點最高來到18476　台積電大漲14元

台股再創新高！指數飆升逾200點最高來到18476　台積電大漲14元

關鍵字：

中國移動電信A股股市上市

讀者迴響

熱門新聞

人妻泡溫泉影片被網狂酸　老公超高EQ回應了

頑童小春開嗆！出手攻《全明星》的他：做實質的看看

已婚育1子　女歌后突宣布出家！

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

限時2天「這3組名字」爽喝13元手搖杯

臥龍洞3屍命案！情侶檔今解剖

私訊王力宏內容遭曝光！　Yumi閨蜜反擊：根本蕩婦羞辱

Yumi傳給王力宏「完整訊息」曝光！

王力宏爆「想開直播毀掉李靚蕾」！怕釀恐怖下場

即／台大又傳墜樓意外！1學生搶救中

聊LINE「這2字」每句話必傳！　過來人秒懂

謝盈萱「打包熟男回家過夜8hrs」！親密互動被拍

日本認證台恐有規模8.0強震

室友還原木子詐死始末　指控台大違約公開資訊

Netflix「1月下架片單」一整排經典神作！

更多

最夯影音

更多
暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單
消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面