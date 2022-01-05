中國移動時隔24年返陸上市未破發　開盤上衝9.41％收漲3.80%

▲中國移動位於上海的綜合通信辦公大樓。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸電信營運商龍頭之一的中國移動時隔24年返回A股上市，成為2022年上交所首間上市的公司，同時代表大陸三大電信營運商（中國移動、中國聯通、中國電信）正式在A股會師。中國移動集團董事長楊杰、總經理董昕今（5）日於上交所共同敲鐘，完成歷史性的一刻。

▲中國移動5G基地台佔全球35％。（圖／CFP）

《南方都市報》報導，中國移動今早開盤便上漲9.41%，報每股63元，總市值超1.3兆元（人民幣，下同）。隨後股價開始下行，截至早盤收盤，股價為59.77元，漲幅3.80%，成交額超109億元。

據了解，中國移動於2021年12月底開啓申購後，根據公司揭示的發行資訊，網上投資者和網下投資者合計棄購金額達7.56億元，刷新A股最高棄購額記錄。因此，外界一度看衰中國移動重回A股上市的首發行情，甚至預估有極大可能會破發。

中國移動董事長楊杰表示，中國移動於1997年10月23日在香港聯交所發行上市，成為「央企海外上市第一股」，「今天，中國移動登陸A股，成為『紅籌公司回歸A股主板上市第一股』，這是中國移動發展歷程中的又一個里程碑。」

截至2021年上半年，中國移動資產規模超1.7兆元，基站總數達528萬個、覆蓋大陸超99.5%的人口，4G基站約佔全球三成、5G基站約佔全球35%；服務9.5億移動用戶、超2億家庭用戶、1500餘萬政企用戶，擁有9.8億個物聯網智慧連接，總連接規模全球第一；連續多年淨利潤超千億元，淨利潤率、總資產報酬率位居世界一流電信公司首位。