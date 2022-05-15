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LIVE／本土飆6.8萬！新北+22891　侯友宜最新說明

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（15日）公布國內新增68732例本土個案、19人死亡，另增37例境外移入。其中以新北市22891例最多，其次為台北市11701例。新北市長侯友宜將於15時召開記者會，說明防疫最新進度。

▲▼ 新北市長侯友宜慰勞消防局119防疫派遣中心。（圖／記者黃國霖攝）

▲新北市長侯友宜慰勞消防局119防疫派遣中心。（圖／記者黃國霖攝）

本土疫情加劇，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜呼籲全面將「快篩陽」視同確診，但遭到指揮中心指揮官陳時中打槍。侯友宜今上午再次呼籲，政策要快速調整，儘速實施「快篩陽」視同確診。

侯友宜表示，身為第一線執行，看到問題就馬上反應，希望中央體察人民痛苦，光一個法傳系統，講了很久，現在還是卡卡的，人民痛苦，人民的健康一刻都不能等，要趕快拚、趕快做。

為因應民眾需求，新北未來還會在汐止、三重設置採檢站。侯友宜表示，原則上這2個篩檢站週一會正式運作；話鋒一轉，他再提快篩陽視同確診，現在問題不是擴充PCR量能，是要減輕工作量來守護中重症和死亡率，快篩陽視同確診除了3類人外，「其他類也要趕快實施」。

新北市確診人數突破2萬人，也讓119話務量爆增，從每日平均1,000通爆增至每日超過5,000通，大幅上升5倍；救護案件從每日平均500件，增加至每日超過700件，成長率達40%。為保持各醫院醫療量能，消防局執行防疫案件「輕重症分流」，一方面將重症民眾快速送醫，一方面針對不需送醫案件進行轉介和關懷。

為了有效執行輕重症分流，消防局自今年3月率先全國成立「防疫派遣中心」，由387名內勤人員編組輪值，承接119「重症送醫案件聯繫收治醫院」、「輕症未送醫案件追蹤關懷」及「受理民眾諮詢」工作。

防疫派遣中心原本設置6席處理席，因應疫情滾動調整，目前開設23席處理席，截至5月14日受理總通話量逾1萬通，其中重症聯繫收治醫院案件單日逾200件，輕症案件協助轉報衛生局並追蹤關懷單日超過100件，受理民眾諮詢電話也超過100通，未來若防疫案件持續增加，可再擴充至38席。

消防局線上執勤救護車總共108部，必要時可以最大量120部救護車執行勤務，另已整備災情勘查車70部，可隨時投入防疫載運勤務。

侯友宜特別感謝18家責任醫院與衛生局、消防局密切配合，侯友宜也致力確保醫療資源，也密切關注消防局緊急服務量能，並勉勵消防局同仁面臨未來疫情更艱鉅的挑戰，持續全力以赴，一起協助市民渡過疫情。

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