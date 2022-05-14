萬泰科技捐70萬片奈米口罩　助白沙屯媽祖感動出行

▲萬泰科技捐贈70萬片科技口罩將於白沙屯媽祖前往北港遶境期間發送助防疫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

與疫情共存成為台灣新生活模式，萬泰科技連續兩年再白沙屯媽祖繞境活動中捐贈口罩，今年的遶境活動白屯媽祖將於本月22日抵達北港朝天宮，國內萬泰科技集團再度捐贈70萬片抗菌口罩，今（14）日由朝天宮依古禮加持，將在進香期間分贈給信眾。

萬泰科技以口罩3.0，打造全新概念的防疫產品，在白沙屯媽祖繞境這樣指標性民俗活動，捐出70萬片，並將在5月22日舉辦《媽祖的祝福 心的力量》音樂盛典接駕儀式，企業存在不是只看獲利，持續創新ESG的暖心故事，付出真心照亮自己也溫暖別人。

▲萬泰科技捐贈70萬片科技口罩，今日於北港朝天宮依古禮加持。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

致力對台灣這塊土地關懷與責任的推動，萬泰科3年來每每動員百人、斥資百萬元在白沙屯進香途中發放具抗菌抗病毒好呼吸口罩結緣。萬泰科董事長張銘烈說，自己做了一輩子硬梆梆的電線、當了一輩子「硬漢」，在萬泰科成立40年時竟然大轉彎，做起柔軟、舒適、親膚的口罩，並和消費市場有第一線接觸，更造成廣大迴響，成為他從業以來的珍貴資產。

白沙屯拱天宮進香團有近200年歷史，往返北港朝天宮達400公里。北港朝天宮董事長蔡咏鍀說，白沙屯媽祖將於20日在苗栗起駕，22日中午左右抵達北港朝天宮，呼籲大家一定要戴口罩、保持安全距離，作好防疫工作，不要讓媽祖為大家擔心。另外，為配合防疫，今年朝天宮香客大樓將停止提供住宿服務，請信眾們見諒。

▲萬泰科技捐贈70萬片科技口罩，今日於北港朝天宮依古禮加持。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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