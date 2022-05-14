確診員工爆「不給快篩不清消」　正新輪胎：無症狀者不用快篩

▲正新輪胎被爆料「不給快篩又不清消」。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

輪胎龍頭大廠正新輪胎溪州廠員工爆料，高層下達封口令，已有多名移工快篩陽性，為了廠區運作能正常，也不給其餘移工快篩，內部也沒有做清消工作，對此正新副總羅永勵反駁，依據中央規定無症狀者不須快篩，委由防疫長依接觸頻率高、低風險措施辦理，至於清消工作，包含廠區及移工宿舍每周一次持續進行。

台中一家餐廳便當店也發生同樣爭議，店員爆料，店長罔顧勞工及用餐安全，店內多名員工已經確診，店長卻未要求其他員工快篩，使得這名爆料員工氣得到衛生局及疾管局檢舉，5月12日該店被勒令停業10天。

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▲彰化5月14日防疫說明。（圖／ 彰化縣政府提供）

一名正新資深員工，他說因為身體出現不適症狀，經PCR採檢陽性確診，住進集中檢疫所隔離，事後他發現他的單位也沒有設有防疫長，告訴長官他已經確診一事後，發現同單位有許多員工竟沒被通知要去篩檢，真的很不可置信。

不過針對此一說法，正新高層副總羅永勵說，有可能是這名爆料員工誤解了，工廠內設有防疫長採接觸頻率高、低風險措施辦理，而中央的政策是沒有症狀不需快篩，至於清消工作包括廠區及移工宿舍也每周固定進行，另外也根據中央疫情指引，開會做滾動式調整。

▲自主回報確診系統。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣今天新增1127例，累計居家隔離人數16,246人，確診數9,247人，縣長王惠美呼籲大家，仍要落實防疫，勤洗手、戴口罩，保持社交距離，一起守護健康家園，同時提醒業者，工作時不應將口罩拿下來，禁止前往人潮擁擠、餐廳內用、聚餐及聚會等活動。

王惠美強調，自我健康監測到最後接觸日要滿7日才可以解除；另外是自主應變對象，工作場域上，依照企業因應COVID-19疫情持續營運指引，採取的自主應變措施，應落實執行防疫假，疫情嚴峻下，更應該給員工一個健康無虞的工作環境。